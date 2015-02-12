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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 01:52 BJT

金属期市：期铜因美元下滑及乌克兰达成停火协议而走强，但仍受希腊忧虑拖累

* 美元指数下滑

* 农历新年前，中国市场活动放缓

路透伦敦2月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四上涨，受乌克兰停火协议和美元走软支持，但升幅受限，因希腊和国际金主的谈判僵持不下，令投资人谨慎。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高2.4%，报每吨5,736美元，盘中触及5,754美元的一周最高。

美元兑一篮子主要货币下滑，扶助期铜升势。

德国、法国、俄罗斯和乌克兰达成协议，为结束乌克兰东部战事带来“一线希望”后，投资人也受到鼓舞。

欧洲央行进一步给希腊施压，指要么接受国际救助协议，要么就可能出现银行业崩溃，市场对此仍谨慎。

澳新银行策略师Daniel Hynes表示，中国春节前的通胀数据逊于预期，已经引发市场臆测中国可能采取进一步措施支撑经济，可能的降息或令卖空投资人保持观望。

中国市场将自2月18日起因春节假期休市一周。

其他金属中，期铝 收高1.1%，报每吨1,841.50美元。期锌 升1.3%，报每吨2,146美元。期铅 攀升1.8%，收报每吨1,834美元。期锡 大涨2%，报18,000美元。期镍 收低0.7%，报14,705美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校)
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