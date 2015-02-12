金属期市：期铜因美元下滑及乌克兰达成停火协议而走强，但仍受希腊忧虑拖累

国际油市：亚洲柴油现货价差上升，因有来自印度的现货需求
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
* 美元指数下滑
* 农历新年前，中国市场活动放缓
路透伦敦2月12日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周四上涨，受乌克兰停火协议和美元走软支持，但升幅受限，因希腊和国际金主的谈判僵持不下，令投资人谨慎。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高2.4%，报每吨5,736美元，盘中触及5,754美元的一周最高。
美元兑一篮子主要货币下滑，扶助期铜升势。
德国、法国、俄罗斯和乌克兰达成协议，为结束乌克兰东部战事带来“一线希望”后，投资人也受到鼓舞。
欧洲央行进一步给希腊施压，指要么接受国际救助协议，要么就可能出现银行业崩溃，市场对此仍谨慎。
澳新银行策略师Daniel Hynes表示，中国春节前的通胀数据逊于预期，已经引发市场臆测中国可能采取进一步措施支撑经济，可能的降息或令卖空投资人保持观望。
中国市场将自2月18日起因春节假期休市一周。
其他金属中，期铝 收高1.1%，报每吨1,841.50美元。期锌 升1.3%，报每吨2,146美元。期铅 攀升1.8%，收报每吨1,834美元。期锡 大涨2%，报18,000美元。期镍 收低0.7%，报14,705美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校)
路透新加坡5月11日 - 亚洲柴油现货价差周四上涨，贸易消息人士称，受印度现货需求旺盛，以及新加坡和阿联酋富查伊拉库存下降支撑。
路透5月11日 - 大多数东南亚股市周四上涨，新加坡股市录得21个月 最高收位，泰国股市则连续第四日下跌，创下近两个月最低收盘水准。 新加坡股市指标股指 收高0.7%，受大型银行股涨势的提振。星 展集团控股 上涨2%，华侨银行 上涨1%，大华银行<UO BH.SI>收高1.8%，三家银行股价都触及约两年高位。 “引人注目的是第一季财报中，所有这三家银行的不良贷款比例都保 持稳定，准备金都比前一季度下降了30-50%，”大华继显研究分析师Jona than Koh表示。 “他们也给出积极的反馈，即来自油气行业的不良贷款最艰难时期即将过去。” 马来西亚股市 收高0.5%，受公用事业股涨势提振。Petronas Gas Bhd <PGAS.KL >和Genting Malaysia Bhd 领涨。 菲律宾股市 止住两连跌，今日收高0.3%。 菲律宾央行维持今明两年通胀预估分别在3
全球最大天然橡胶生产商Sri Trang Agro Industry Pcl一名高阶主管周四表示，在中国经济仍存在不确定性之际，胶价料走势震荡。