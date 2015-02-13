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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:06 BJT

金属期市：伦敦期铜有望连涨两周，美元走低提供上升动力

希腊周四同意与债权人协商有关退出在国内不受欢迎的国际纾困，此一政治妥协可望使其新政府免于资金匮乏；估计希腊最快下个月就会耗尽资金。

1月美国消费者支出几无增长，因美国家庭减少购物，暗示第一季初经济成长力度转弱。

美元周五处于守势，此前美国公布疲软经济数据，导致美元兑日圆及欧元等货币中止涨势；在此同时市场静待希腊债务协商的进一步发展。

力拓 多年来一直在挣扎着想要从380亿美元的收购案中恢复元气。这宗收购案使得力拓一跃成为全球最大的铝生产商，但同时也让该公司濒临破产。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦/许娜；审校 龚芳/张若琪)
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