金属期市：期铜持稳，中国农历新年前成交清淡

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 中国市场自2月18日起因春季假期休市
* 中国节后需求前景不明朗－德国商业银行
路透伦敦2月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五持稳，从盘中稍早触及的三周高位回落，在主要消费国中国一周春节假期前成交萎缩。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨5,740美元，微升0.07%，盘中触及5,793.50美元的三周高位。
因中国市场人士为下周农历新年作准备，市场成交量已经减少，中国市场将自2月18日起休市。
“鉴于中国市场将休市，目前难以判断铜市的基本面状况，”德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg表示。
“中国春节假期后的需求前景仍不明朗。近期贸易数据极为疲弱...这是中国需求颇为疲弱的又一迹象，”Weinberg称。
尽管在节前实货消费已经减少，但交易商表示，他们不敢作空期铜，以防在一轮疲弱数据后中国央行意外降息。
必和必拓 称澳洲奥林匹克坝铜矿今年产量料减少6-7万吨，受维修保养作业影响。
根据汤森路透上月调查中值显示，今年市场供应过剩为22.1万吨，必和必拓产量的减少将抹去逾四分之一的过剩供应。
其他金属中，期锡 大涨1.53%，收报18,275美元。期铅 攀升0.85%，收报每吨1,849.50美元。期锌 收升0.19%，报每吨2,150美元。期铝 收低0.27%，报每吨1,836.50美元。期镍 收低0.54%，报14,625美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率