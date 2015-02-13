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亚洲 | 2015年 2月 14日 星期六 02:26 BJT

金属期市：期铜持稳，中国农历新年前成交清淡

* 中国市场自2月18日起因春季假期休市

* 中国节后需求前景不明朗－德国商业银行

路透伦敦2月13日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五持稳，从盘中稍早触及的三周高位回落，在主要消费国中国一周春节假期前成交萎缩。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨5,740美元，微升0.07%，盘中触及5,793.50美元的三周高位。

因中国市场人士为下周农历新年作准备，市场成交量已经减少，中国市场将自2月18日起休市。

“鉴于中国市场将休市，目前难以判断铜市的基本面状况，”德国商业银行商品研究部门主管Eugen Weinberg表示。

“中国春节假期后的需求前景仍不明朗。近期贸易数据极为疲弱...这是中国需求颇为疲弱的又一迹象，”Weinberg称。

尽管在节前实货消费已经减少，但交易商表示，他们不敢作空期铜，以防在一轮疲弱数据后中国央行意外降息。

必和必拓 称澳洲奥林匹克坝铜矿今年产量料减少6-7万吨，受维修保养作业影响。

根据汤森路透上月调查中值显示，今年市场供应过剩为22.1万吨，必和必拓产量的减少将抹去逾四分之一的过剩供应。

其他金属中，期锡 大涨1.53%，收报18,275美元。期铅 攀升0.85%，收报每吨1,849.50美元。期锌 收升0.19%，报每吨2,150美元。期铝 收低0.27%，报每吨1,836.50美元。期镍 收低0.54%，报14,625美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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