金属期市：期铜反弹，因中国卖家离场度假

* 中国市场春节假期休市一周

* 期铅触及一个月低点后反弹

路透伦敦2月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三在昨日大跌后反弹，因一些多头趁中国投资人离场欢度春节假期之际回场。

中国基金上月扶助拖累铜市下挫，铜价跌至五年半最低，因担心中国经济放缓以及铜库存增加。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.7%，报每吨5,745美元，昨日期铜下挫1.7%，创三周最大单日跌幅。

自1月期铜触及五年半最低后反弹了约8%，但今年迄今期铜下挫约9%。

期铜在过去一个月陷于5,300-5,800美元区间内，交易商预计在中国节后交易恢复前市场变动不大。中国市场将在2月25日重开。

三个月期铅 收高1.1%，报1,813美元，稍早一度跌至一个月低点1,786美元，期锌 跌0.8%，报2,087美元，为1月30日来最低。