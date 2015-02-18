金属期市：期铜反弹，因中国卖家离场度假

澳洲股市：收低近1%，关注美联储会议结果
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
* 中国市场春节假期休市一周
* 期铅触及一个月低点后反弹
路透伦敦2月18日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三在昨日大跌后反弹，因一些多头趁中国投资人离场欢度春节假期之际回场。
中国基金上月扶助拖累铜市下挫，铜价跌至五年半最低，因担心中国经济放缓以及铜库存增加。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高1.7%，报每吨5,745美元，昨日期铜下挫1.7%，创三周最大单日跌幅。
自1月期铜触及五年半最低后反弹了约8%，但今年迄今期铜下挫约9%。
期铜在过去一个月陷于5,300-5,800美元区间内，交易商预计在中国节后交易恢复前市场变动不大。中国市场将在2月25日重开。
三个月期铅 收高1.1%，报1,813美元，稍早一度跌至一个月低点1,786美元，期锌 跌0.8%，报2,087美元，为1月30日来最低。
期铝 收高0.1%，报每吨1,819美元，期锡 收高0.1%，报18,075美元。期镍 升0.2%，报14,255美元，稍早触及三周新低。(完)
路透5月3日 - 澳洲股市周三收低，金融和基本材料板块因金属价格下跌而扩大跌幅，此外市场对银行财报和货币政策持谨慎看法，亦打压人气。
路透北京5月3日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的工具箱产品发起反倾销反补贴调查，中国商务部贸易救济局局长王贺军表示，中国一贯反对滥用贸易救济措施，双方应克制、审慎使用贸易保护措施，推动产业对话，通过磋商妥善解决贸易纠纷，为全球经济治理树立典范。
路透台北5月3日 - 台湾金融监督管理委员会证期局长王咏心周三表示，外资及陆资于2017年4月净汇入约 12.74亿美元，连续第四个月净汇入。至2017年4月底，外资总累计净汇入金额约2,099.27亿美元。 以下为2014年以来外资及陆资净汇入/汇出纪录： 月份 金额(亿美元) 4月 +12.74 3月 +33.20 2月 +33.16 2017年1月 +26.45 ---------------------------- 2017年累计 +105.55 月份 金额(亿美元) 2016年12月 -19.48 11月 -32.85 10月 -19.16 9月 +0.22