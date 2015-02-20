金属期市：期铜走低但期镍反弹，中国新年假期市场成交清淡

* 中国市场将在2月25日恢复交易

* 欧洲现货铝溢价从纪录高位大幅回落

* 期镍触及一年新低

* 期铝、期锌和期铅触及一个月最低

路透伦敦2月20日 - 期铜周五走低，受累于欧元兑美元走软，中国市场因农历新年假期休市，市场成交量萎缩。

LME三个月期铜 收跌1%，报每吨5,693美元。

期铜本周下跌0.7%。分析师预计，在中国市场回复交易前，价格波动有限。中国市场将在2月25日恢复交易。

“我们对铜价前景很乐观。在农历新年后的最初几周，我们预计需求将反弹，”Capital Economics的高级商品经济学家Caroline Bain表示。

“如果届时上述情况未出现，我们可能必须重新评估我们的预期。因此，未来几周非常关键。”

欧元兑美元连续第三天走软，不过下午缩减跌幅。

三个月期镍 下跌0.1%，收报每吨13,955美元，盘中触及一年新低13,873美元。

“13,900美元之下有买兴，但我在等待中国市场恢复交易，”一位新加坡的实货交易商称。

三个月期铝 收跌1.4%，报每吨1,793美元，为逾一个月最低。

欧洲实货铝较期铝溢价最终从近几年触及的纪录高位回落，受累于中国出口、欧洲需求疲弱和用于融资交易的铝重回市场。

三个月期锌 收跌1.3%，报每吨2,050美元，盘中触及一个月低位。三个月期铅 下跌1.5%，收报每吨1,772美元，盘中也触及一个月最低。三个月期锡 收跌1.5%，收报每吨17,900美元。(完)

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