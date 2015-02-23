金属期市：期铜跟随油价走低，关注美联储主席叶伦的国会证词

* 关注美联储主席叶伦的国会证词

* 美国现货铝溢价过去一周大幅下降

路透伦敦2月23日 - 期铜周一走低，交投较为清淡，因油价回落，市场将欧元区财长与希腊达成债务协议的消息搁置一边，将注意力转向美国联邦储备理事会(FEE/美联储)主席叶伦本周稍后的国会证词。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.39%，报每吨5,671美元，之前一日下跌1%。

欧元区财长上周五与希腊达成协议，将希腊救助协议延长四个月，消息提振部分市场的人气，但协议只是给希腊政府提供了一丝喘息的空间，并非该国的问题的长期解决方案。

“我们赢得了一些时间，但基本面状况有任何改变吗？我不确定，”Natixis的商品研究部主管Nic Brown表示。

“市场可能很快从目前对希腊协议的乐观情绪转为担心美联储今年晚些时候可能何种采取行动。”

周二，市场将关注美联储主席叶伦在参议院金融委员会的证词陈述，投资者将从她的证词中寻找联储是否会在6月升息的暗示。

另外，油价回落也重压期铜价格，布兰特原油期货跌至60美元之下。

上周五有报导称，11月全球精炼铜市场出现4.2万吨的供应短缺，10月为短缺2.9万吨。消息扶助期铜缩减跌幅。

LME成交量仍较低，因最大买家中国为期一周的农历新年假期尚未结束。中国的股市、债市、外汇和商品期货市场都将在2月25日恢复交易。

三个月期镍 收涨1.22%，报每吨14,125美元，上周五触及一年低位。三个月期锌 收跌0.2%，报每吨2,046美元，盘中触及五周新低。

三个月期铝 跌0.11%，收报每吨1,791美元，盘中触及五周低位。三个月期铅 回落0.42%，收报每吨1,764.50美元。三个月期锡 收涨0.56%，报每吨18,000美元。

美国东海岸进口的现货铝溢价报价上周骤降，因亚洲和欧洲需求疲弱，卖家都将目标瞄准了美国市场。(完)

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