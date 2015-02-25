修正-金属期市：期铜下滑，因对中国经济成长前景不确定

(因译文有误，第二段应为“周二”期铜升至六周高位，而非“周三”)

* 中国2月制造业数据信号不一

* 中国交易商预计铜溢价由85美元升至90-95美元

路透伦敦2月25日 - 期铜周三下滑，因对中国经济成长不确定，且在中国市场春节假期过后重开，看空的投资人恢复卖盘。

周二期铜升至六周高位，突破长达一个月的交投区间，迫使空头回补，因市场对美联储不急于升息的迹象表示欢迎。

“昨日出现大规模空头回补，所以今日回落一些也很正常。”花旗集团分析师David Wilson表示，“我怀疑昨日回补的空头又回来卖出了。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨5,760美元，跌0.4%。

交易商和分析师表示，中国对冲基金卖盘拖累铜价在上月跌至五年半最低的5,339.50美元。

Wilson表示，看好春节假期后中国的需求前景。

一新加坡实货交易员表示，保税区铜溢价已由节前的85美元升至90-95美元，预计很快将升至100美元。

不过近期中国制造业数据显示的前景模糊，最新公布的汇丰2月中国制造业PMI初值较上月略微上升，三个月来首次重返荣枯线之上，这归功于产出、新订单等指数的好转；不过新出口订单的恶化也显示了当前经济存在诸多不确定，仍需要政策加以支持。

期铝 收低0.8%，报每吨1,795美元。期锌 收低0.8%，报每吨2,058美元；期铅 大跌1.4%，报每吨1,750美元。期锡 收高0.1%，报18,125美元。三个月期镍 收高0.3%，收报每吨14,395美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金