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亚洲 | 2015年 2月 26日 星期四 15:43 BJT

金属期市：伦铜接近六周高位，因中国结束春节假期

在中国，国家电力行业是铜的主要买家。中国占全球铜需求大约45%。

0700 GMT，LME三个月期铜 上涨1%至每吨5,840美元，上日收盘小幅下跌。铜价逼近周二所及的六周高点5,846美元。

市场走势仍不明朗，因消费大国中国因假期本周交易日减少，预计要到3月中市场交投才会升温。

上海5月主力期铜合约 跳涨1.4%，收报每吨42,680元人民币(6,819美元)。(完)

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(编译 杜明霞/李春喜 审校 王丽鑫/李爽)
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