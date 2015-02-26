金属期市：期铜攀升至六周高位，因中国春节假期后投资人空头回补

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透2月26日 - 期铜周四跳升至六周高位，因在春节假期后中国恢复交易，看空的投资人匆忙回补空头。
分析师表示，拜中国实货买盘恢复、油价上涨以及近期经济数据不错所赐，LME其他金属期货也多数走强。
不过升势受限，因1月美国耐用品订单强于预期提振了美元。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度高见每吨5,944美元，为1月13日来最高，之后缩减升幅，收盘没有成交，买盘最后大涨2.2%，报5,888美元。
“我认为出现新一轮空头回补的真正原因是中国交易商节后重返市场。”Marex Spectron市场分析部门全球主管Guy Wolf表示。
交易商表示，在传统每年需求最强劲的第二季前，全球最大铜消费国－中国的铜消费已出现反弹的初步迹象。保税区铜溢价增长2.50美元，至90-95美元。
期铝 收高0.6%，报每吨1,805美元。期锌 收升0.6%，报每吨2,071美元；期铅 上扬0.6%，报每吨1,760美元。
期锡 小跌0.1%，报18,100美元。三个月期镍 下滑0.1%，收报每吨14,380美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-