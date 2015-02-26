版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 27日 星期五 01:37 BJT

金属期市：期铜攀升至六周高位，因中国春节假期后投资人空头回补

路透2月26日 - 期铜周四跳升至六周高位，因在春节假期后中国恢复交易，看空的投资人匆忙回补空头。

分析师表示，拜中国实货买盘恢复、油价上涨以及近期经济数据不错所赐，LME其他金属期货也多数走强。

不过升势受限，因1月美国耐用品订单强于预期提振了美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度高见每吨5,944美元，为1月13日来最高，之后缩减升幅，收盘没有成交，买盘最后大涨2.2%，报5,888美元。

“我认为出现新一轮空头回补的真正原因是中国交易商节后重返市场。”Marex Spectron市场分析部门全球主管Guy Wolf表示。

交易商表示，在传统每年需求最强劲的第二季前，全球最大铜消费国－中国的铜消费已出现反弹的初步迹象。保税区铜溢价增长2.50美元，至90-95美元。

期铝 收高0.6%，报每吨1,805美元。期锌 收升0.6%，报每吨2,071美元；期铅 上扬0.6%，报每吨1,760美元。

期锡 小跌0.1%，报18,100美元。三个月期镍 下滑0.1%，收报每吨14,380美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐