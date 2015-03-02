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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 09:58 BJT

金属期市：伦铜受中国降息消息推动，一度逼近两个月高点

中国央行周六宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。

中国制造业活动疲弱 ，可能是促使中国央行加快货币宽松以抵御通缩风险的原因。

美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2月24日当周，对冲基金和资产管理人几近结清期铜空仓和看跌期权。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/杜明霞；审校 李春喜/王丽鑫)
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