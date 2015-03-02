金属期市：伦铜受中国降息消息推动，一度逼近两个月高点

路透基点：台湾力晶130亿台币再融资案吸引六家银行参与--TRLPC
路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
中国央行周六宣布年内首次降息，一年期存贷款基准利率逼近十年来最低水平。
中国制造业活动疲弱 ，可能是促使中国央行加快货币宽松以抵御通缩风险的原因。
美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，2月24日当周，对冲基金和资产管理人几近结清期铜空仓和看跌期权。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/杜明霞；审校 李春喜/王丽鑫)
路透5月22日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，台湾力晶科技股份有限公司130亿台币(4.28亿美元)的三年期双档再融资目前已经吸引六家银行参与。
路透香港5月22日 - 据两名直接了解情况的消息人士透露，淡马锡投资的中国基因科技公司--明码生物科技启动最新一轮融资，目标是融资2亿美元，已经吸引到包括高瓴资本、红杉资本(中国)等公司的兴趣。
路透香港5月22日 - 香港证监会周一称，有关改进持仓限额制度的措施将于今年6月1日，即对《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》的修订生效当日开始实施。