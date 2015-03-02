金属期市：伦铜受中国降息消息推动，一度逼近两个月高点

香港证券：改进持仓限额制度措施将于6月1日起实施--证监会

路透香港5月22日 - 香港证监会周一称，有关改进持仓限额制度的措施将于今年6月1日，即对《证券及期货(合约限量及须申报的持仓量)规则》的修订生效当日开始实施。