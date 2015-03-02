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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 03:07 BJT

金属期市：期铜从七周高位回落，因担忧中国成长

* 汇丰中国PMI指数触及七个月高位，但新订单减少
    * 瑞银上调期铜一年目标价至6,700美元，因铜矿供应面临挑战

    路透伦敦3月2日 - 期铜周一攀升至七周高位，因中国意外降息，但
稍后因担忧中国成长放缓而回落。
    
    “市场表现令人失望，我原本预计价格涨幅会更大。中国降息显示政
府准备应对成长放缓，”德国商业银行的商品研究部主管Eugen
Weinberg表示。
    
    伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中触及1月13日以来最高5
,960美元，后缩减涨幅，收盘上扬0.2%，报每吨5,905美元。
    
    周一铜价涨幅不大，因分析师担忧中国政府降息可能是因为经济状况
较预期恶化。
    
    “我们认为，中国政府降息可能表明2月成长大幅放缓，”野村的经
济学家Yang Zhao在一份报告中说。
    
    中国人民银行周六宣布降息，周一公布的汇丰2月中国制造业PMI终值
反弹至七个月高位，但新出口订单下降，通缩压力仍然存在。
    
    瑞士银行将12个月铜价预期从5,500美元上调6,700美元，因铜矿供应
面临的挑战与日俱增。

    “铜市表现更多受供应面驱动。我认为需求尚未开始反弹，”UBS We
alth Management驻香港的分析师Dominic Schnider表示。
    
    中国国内铜供应增加，因该国生产商过去数月产量增加，中国和LME
交易所铜库存今年跳增。但矿商下调铜产量预估，部分因事故和矿石等级
下降所致。
    
    美国商品交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2月24日当周
，对冲基金和货币基金经理的铜期货和期权空头头寸几乎消失殆尽。
    
    三个月期铝 抹去盘初约1%的涨幅，收跌0.8%，报每吨1,810.5
0美元。三个月期锌 也抹去涨幅，收报每吨2,058美元，日内下跌0
.3%。
    
    三个月期铅 从逾四年低位反弹，收涨1.2%，报每吨1,748美元
。

    三个月期镍 回落1.6%，收报每吨13,855美元，为2014年6月以
来最低。三个月期锡 收跌0.8%，报每吨17,800美元。(完)
   
      
      
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 (编译 母红; 审校 利棣儿)
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