金属期市：期铜从七周高位回落，因担忧中国成长

* 汇丰中国PMI指数触及七个月高位，但新订单减少 * 瑞银上调期铜一年目标价至6,700美元，因铜矿供应面临挑战 路透伦敦3月2日 - 期铜周一攀升至七周高位，因中国意外降息，但 稍后因担忧中国成长放缓而回落。 “市场表现令人失望，我原本预计价格涨幅会更大。中国降息显示政 府准备应对成长放缓，”德国商业银行的商品研究部主管Eugen Weinberg表示。 伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 盘中触及1月13日以来最高5 ,960美元，后缩减涨幅，收盘上扬0.2%，报每吨5,905美元。 周一铜价涨幅不大，因分析师担忧中国政府降息可能是因为经济状况 较预期恶化。 “我们认为，中国政府降息可能表明2月成长大幅放缓，”野村的经 济学家Yang Zhao在一份报告中说。 中国人民银行周六宣布降息，周一公布的汇丰2月中国制造业PMI终值 反弹至七个月高位，但新出口订单下降，通缩压力仍然存在。 瑞士银行将12个月铜价预期从5,500美元上调6,700美元，因铜矿供应 面临的挑战与日俱增。 “铜市表现更多受供应面驱动。我认为需求尚未开始反弹，”UBS We alth Management驻香港的分析师Dominic Schnider表示。 中国国内铜供应增加，因该国生产商过去数月产量增加，中国和LME 交易所铜库存今年跳增。但矿商下调铜产量预估，部分因事故和矿石等级 下降所致。 美国商品交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，截至2月24日当周 ，对冲基金和货币基金经理的铜期货和期权空头头寸几乎消失殆尽。 三个月期铝 抹去盘初约1%的涨幅，收跌0.8%，报每吨1,810.5 0美元。三个月期锌 也抹去涨幅，收报每吨2,058美元，日内下跌0 .3%。 三个月期铅 从逾四年低位反弹，收涨1.2%，报每吨1,748美元 。 三个月期镍 回落1.6%，收报每吨13,855美元，为2014年6月以 来最低。三个月期锡 收跌0.8%，报每吨17,800美元。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 母红; 审校 利棣儿)