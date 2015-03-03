更正-金属期市：中国成长前景疲弱拖累期铜走低，期镍触及近14个月最低

(更正：正文第一段译文“从前日触及的七周低位回落”有误，应为“从前日触及的七周高位回落”)

* 中国新年假期后需求反弹迟缓

* LME铜库存继续增加，今年迄今已增加三分之二

* 期镍触及近14个月最低

路透伦敦3月3日 - 期铜周二走低，从前日触及的七周高位回落。期镍挫至近14个月低位，因中国周末降息引发的乐观情绪消退，且库存持续攀升。

中国主要股指稍早急挫逾2%，因监管机构批准大批新股发行，引发市场担忧流动性会收紧。

上述消息让中国央行周末降息的影响力退居次席。市场目前关注周四将开幕的人大会议上经济政策的新动向。

“中国央行在两会前采取行动表明，他们非常担心中国经济。本周可能公布中国经济年增幅预估在7%左右，较为乐观，”CMC的首席市场分析师Michael Hewson表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌1.4%，报每吨5,822美元，周一收盘基本持稳，盘中触及1月13日以来最高5,960美元。

其他市场方面，美国股市从纪录高位回落，美元指数也脱离11年高位。

LME铜库存再度增加也重压铜市。年内迄今，LME铜库存急增三分之二，进一步巩固了今年市场供过于求的预期。

中国保税区铜溢价继续缓慢上行，上周五增长2.5美元，至90-100美元，反应需求反弹迟缓。

三个月期镍 收跌1.3%，报每吨13,675美元，盘中触及去年1月10日以来最低13,610美元。

“镍市在目前水平附近有支撑，但可能进一步走低，因目前的下行趋势线很陡，”券商INTL FCStone的分析师Edward Meir表示。

三个月期锌 跌1.2%，收在一个半月低位2,033美元。

三个月期铝 收跌0.5%，报每吨1,792美元。三个月期铅 收盘持平在每吨1,748美元。三个月期锡 小涨0.1%，报每吨17,825美元。(完)

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