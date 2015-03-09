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亚洲 | 2015年 3月 10日 星期二 01:52 BJT

金属期市：期铜从两周低点反弹，因预计中国需求回暖

* 中国2月铜进口下滑约三分之一

* 投机商转为持有铜净多头－CFTC

路透伦敦3月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一从两周低点反弹，因投资人摆脱主要金属消费国中国疲弱的贸易数据影响，预计中国节后需求将回暖。

交易商表示，市场预期中国政府将颁发更多券商牌照，带动中国银行股跳升，迫使一些铜市空头回补，也带动了升势。

“我们预计未来几周市场将走强，因开始看到数据显示的情况没有投资人原本担心的那么差，”咨询机构Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示。

“铜市负面人气过度。可以肯定的是，我认为未来几周中国对铜的实货需求将反弹。”

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高2.2%，报每吨5,870美元，稍早跌至2月24日来最低的5,714美元，上周五期铜大跌1.5%。

尽管中国公布的2月商品进口数据再度下滑，引发亚洲市场的负面反应，但分析师表示，数据受到春节假期晚于常年所扭曲。

中国公布2月铜进口按月减少近三分之一，同比下滑逾四分之一。

其他市场中，美股上涨，美元从多年高位下滑，因投资人对上周因非农就业报告带动的升势获利了结。

其他金属中，三个月期镍 收升1.1%，报14,525美元，稍早升至2月中来最高的14,675美元。三个月期铝 小跌0.1%，报1,780美元，盘中触及1月中来最低的1,767美元。

期锡 升0.6%，报18,200美元。期锌 收高1.1%，报2,042美元，期铅 收报1,838美元，上扬1%，稍早升至2月中来最高的1,841美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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