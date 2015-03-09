金属期市：期铜从两周低点反弹，因预计中国需求回暖

香港金融：电子支票使用量持续上升，3月底止结算规模约141亿港元--金管局
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，本地的电子支票使用量持续上升，截至今年3月底止结算规模约141亿港元。
* 中国2月铜进口下滑约三分之一
* 投机商转为持有铜净多头－CFTC
路透伦敦3月9日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一从两周低点反弹，因投资人摆脱主要金属消费国中国疲弱的贸易数据影响，预计中国节后需求将回暖。
交易商表示，市场预期中国政府将颁发更多券商牌照，带动中国银行股跳升，迫使一些铜市空头回补，也带动了升势。
“我们预计未来几周市场将走强，因开始看到数据显示的情况没有投资人原本担心的那么差，”咨询机构Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain表示。
“铜市负面人气过度。可以肯定的是，我认为未来几周中国对铜的实货需求将反弹。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收高2.2%，报每吨5,870美元，稍早跌至2月24日来最低的5,714美元，上周五期铜大跌1.5%。
尽管中国公布的2月商品进口数据再度下滑，引发亚洲市场的负面反应，但分析师表示，数据受到春节假期晚于常年所扭曲。
中国公布2月铜进口按月减少近三分之一，同比下滑逾四分之一。
其他市场中，美股上涨，美元从多年高位下滑，因投资人对上周因非农就业报告带动的升势获利了结。
其他金属中，三个月期镍 收升1.1%，报14,525美元，稍早升至2月中来最高的14,675美元。三个月期铝 小跌0.1%，报1,780美元，盘中触及1月中来最低的1,767美元。
期锡 升0.6%，报18,200美元。期锌 收高1.1%，报2,042美元，期铅 收报1,838美元，上扬1%，稍早升至2月中来最高的1,841美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透香港5月4日 - 香港金融管理局（HKMA）周四称，本地的电子支票使用量持续上升，截至今年3月底止结算规模约141亿港元。
* 短率稳于低位，若资金续松不排除再向下 * 票券商增加拆款，但减少短票缺口 * 债券RP利率也稳于低位 记者 高洁如 路透台北5月4日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士表示，目前仍在提存期初，资金充裕且 银行调度余裕很大，拆款利率稍向低位靠拢。他们认为，除若短期资金仍多，不排除拆款利率还有走低空间。 他们表示，5月是缴税季，5月31日和6月1日是企业和个人缴税的高峰，估计银行在收到税款隔日--6/1、6 /2就要上缴台银，此影响先以中性看待。至于外资料续汇入，台币将可持续宽松。 〞外商钱进来，现在还没看到要退烧，至少这一周都会多钱。〞一位大型商银交易人士说。 也有交易员表示，上日1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.494%，高标则在0.505%。节节走 低的标售利率，也显现资金宽裕的现况。 本地时间14:25 今日报价 上日收盘 台币兑美元
路透5月4日 - 多数亚洲货币周四温和下跌，美元守住美国联邦储备理事会(美联储/FED)发表鹰派政策声明后录得的涨幅。 美联储周三维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。 美联储在结束两日货币政策会议后发布的乐观声明中还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。 “联邦公开市场委员会(FOMC)对于下一步可能怎么做，并未给出任何明确的线索，但伴随(维持利率不变)决议的声明稿明显透露出对美国增长轨道及经济基本面有信心。”马来亚银行在一份报告中称。 一份调查显示中国4月服务业增长降至近一年最低 ，亚币普遍市况也受到这份调查的影响。 印尼卢比连涨两日后，周四小跌。 **马币下跌，结束六日连涨** 马币(林吉特) 兑美元周四走低，此前连续六日上涨。 路透调查的分析师预测，马来西亚3月出口预计同比增长19.2%，增幅