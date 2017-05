金属期市：期铜走低，因美元走强和中国数据令人失望

* 三井矿业冶炼公司预计锌价将在下半年反弹至2,300美元

* 花旗称铜市反弹需要对中国或欧洲的信心增强

* 期铝触及近两个月最低

路透伦敦3月10日 - 铜价周二回落,因美元兑欧元和日圆触及数年高位,以及数据显示最大铜消费国中国生产者物价进一步下滑。

美元走强,受助于市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从年中开始升息,以及欧洲央行开始执行购债计划。

中国2月消费者物价上扬,但生产者物价继续下滑,凸显经济成长放缓的势头加剧。

LME三个月期铜 场内交易收盘时没有成交,最后买入价报每吨5,762美元,下跌1.8%,昨日上扬2.2%。

期铜从1月触及的五年半低位小幅反弹,因看涨投资者押注在第二季中国需求季节性转强前铜价会反弹。

“在目前的价格水平,铜市可能已经见底。一些问题使中国消费者不愿建立多余库存,但7%的增速对全球第二大经济体而言仍然是相当可观的,”Fast Markets的研究部主管William Adams表示。

中国电网今年的投资预计将增长9%。来自电力行业的需求占中国去年精炼铜消费的近一半。

“价格方面,主要驱动因素是宏观人气,目前对中国和欧洲的信心都很低迷。我们需要看到对中国或欧洲的信心增强,铜价才会反弹,”花旗的Ivan Szpakowski表示。

尽管分析师下调了铜市供应过剩的预期,但仍预计今年会出现供过于求的局面。

其他金属方面,三个月期锌 收跌1%,报每吨2,021美元。三个月期铅 回落1.4%,收报每吨1,812美元。

日本的三井矿业冶炼公司(Mitsui Mining and Smelting Co Ltd) 预计锌价下半年将向每吨2,300美元反弹,因到2017年全球精炼锌市场可能出现供应短缺。

三个月期铝 收跌1%,报每吨1,762美元,为1月中来最低。

三个月期锡 急挫2.2%,收报每吨17,800美元。三个月期镍 收盘时没有成交,最后买入价报每吨14,050美元,回落3.3%。(完)

