金属期市：期铜走低，因美元走强和中国数据令人失望

标题新闻：TPP的剩余成员国在加拿大开会，讨论美国退出后如何促进本地区的自由贸易
注：TPP为跨太平洋伙伴关系协定的英文简称。 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 三井矿业冶炼公司预计锌价将在下半年反弹至2,300美元
* 花旗称铜市反弹需要对中国或欧洲的信心增强
* 期铝触及近两个月最低
路透伦敦3月10日 - 铜价周二回落，因美元兑欧元和日圆触及数年高位，以及数据显示最大铜消费国中国生产者物价进一步下滑。
美元走强，受助于市场臆测美国联邦储备理事会(FED/美联储)将从年中开始升息，以及欧洲央行开始执行购债计划。
中国2月消费者物价上扬，但生产者物价继续下滑，凸显经济成长放缓的势头加剧。
LME三个月期铜 场内交易收盘时没有成交，最后买入价报每吨5,762美元，下跌1.8%，昨日上扬2.2%。
期铜从1月触及的五年半低位小幅反弹，因看涨投资者押注在第二季中国需求季节性转强前铜价会反弹。
“在目前的价格水平，铜市可能已经见底。一些问题使中国消费者不愿建立多余库存，但7%的增速对全球第二大经济体而言仍然是相当可观的，”Fast Markets的研究部主管William Adams表示。
中国电网今年的投资预计将增长9%。来自电力行业的需求占中国去年精炼铜消费的近一半。
“价格方面，主要驱动因素是宏观人气，目前对中国和欧洲的信心都很低迷。我们需要看到对中国或欧洲的信心增强，铜价才会反弹，”花旗的Ivan Szpakowski表示。
尽管分析师下调了铜市供应过剩的预期，但仍预计今年会出现供过于求的局面。
其他金属方面，三个月期锌 收跌1%，报每吨2,021美元。三个月期铅 回落1.4%，收报每吨1,812美元。
日本的三井矿业冶炼公司(Mitsui Mining and Smelting Co Ltd) 预计锌价下半年将向每吨2,300美元反弹，因到2017年全球精炼锌市场可能出现供应短缺。
三个月期铝 收跌1%，报每吨1,762美元，为1月中来最低。
三个月期锡 急挫2.2%，收报每吨17,800美元。三个月期镍 收盘时没有成交，最后买入价报每吨14,050美元，回落3.3%。(完)
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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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* 标售标的：央行364天期存单 * 标售时间：周三(3日) * 标售金额：1,700亿台币 * 预测区间：0.50%附近 * 受访机构：六家 路透台北5月2日 - 台湾央行周三(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单，较上月增加1 00亿台币。路透调查结果显示，本次一年期定存单加权平均得标利率中值料落在0.50%附近 。 路透周二访谈六家金融机构，包括三家本地银行及三家外商银行，预估这次利率大区间 在0.49-0.52%。 台湾央行4月底标售的182天期国库券，决标贴现率为0.330%，低于市场预期 。3月底一年期定存单标售的加权平均得标利率0.518%，高标在0.527%。 台湾央行自2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。2014年2月增至1,20 0亿台币；2015年3月起提高到1,300亿台币、6月起增至1,500亿台币；2016年2月起增至1,60 0亿台币，仅2017年1月因农历春节因素而降
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