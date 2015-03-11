金属期市：期铜触及两周低位，因中国数据疲弱和美元走强

* 中国工业、投资和零售数据均不及预期

* 未来铜市将有更多空头回补- Marex Spectron

路透伦敦3月11日 - 期铜周三触及两周低位，因美元触及数年高位，以及最大铜消费国中国的数据令人失望。不过近期部分矿场停运的消息限制跌幅。

国家统计局周三公布数据显示，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，固定资产投资同比增长13.9%，均低于此前市场预期，且降至数年低位。

美元兑欧元攀升至12年高位也重创金属价格。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收跌0.6%，报每吨5,730美元，盘中触及两周低位5,712美元。

期铜曾在1月触及五年半低位后温和反弹，因投资者在第二季中国需求出现季节性反弹前回补空头头寸。

“在那段时期出现了一定规模的空头回补，但这一势头还未结束，”经纪公司Marex Spectron的市场分析部全球主管Guy Wolf表示，“我们认为，应在铜市回落时买入。”

他表示，Marex的全球铜市人气指数仍在负62.5点的低位，尽管已从1月底触及的负95.7点的超低位反弹，在最近一周上涨了逾10个点。

另外，近期铜矿产量减少扶助支撑铜价。

三个月期锌 下跌2.1%，收报每吨17,430美元。三个月期铝 回落0.8%，收报每吨1,748美元，为近一年来最低。

三个月期镍 收跌2%，报每吨13,775美元。三个月期锌 挫1.3%，收报每吨1,995美元。三个月期铅 回落0.2%，收报每吨1,808美元。(完)

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