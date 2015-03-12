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亚洲 | 2015年 3月 12日 星期四 09:50 BJT

金属期市：伦铜持稳，因供应疑虑抵消美元上涨的影响

中国人民银行货币政策委员会委员钱颖一周三表示，决策层出手支持经济前会非常看重国内通胀水平，而且不仅要看静态水平还要看其趋势，政府乐见的通胀率区间为1-2%。

周三公布的一项数据显示消费支出情况强于先前的预估，预示去年第四季美国经济增长速度可能向上修正。

作为融资抵押品的大量铝可能重新涌入全球市场。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/杜明霞；审校 王兴亚/张若琪)
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