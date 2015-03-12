更正-金属期市：期铜受中国信贷数据和美元走软提振上扬，期锡因供应过剩回落

(更正：因译文有误，标题、要点第一条及内文第二段和倒数第五段中的“期锌”更正为“期锡”)

* 期锡触及2012年7月以来最低，因印尼供应充裕

* 中国的现货铜需求仅小幅反弹-交易商

* 日本港口的期铝库存连升第11个月，至纪录高位

路透伦敦3月12日 - 期铜周四触及逾一周最高，因中国信贷数据向好，平息了对金属需求的担忧并引发空头回补，而美元走软也支撑铜价。

期锡跌至逾31个月最低，因供应过剩，但LME其他金属的价格上扬，因数据显示，中国的银行2月新增信贷1.02万亿元人民币，远高于市场预期。

欧元兑美元 两周来首度上扬，从12个月低位反弹是另一大亮点。

“美元涨势稍作喘息，这给金属市场提供了些许支撑，”法国巴黎银行驻伦敦的金属策略师Stephen Briggs表示。

“今日的总体基调是上行，但期铜盘中在宽幅约100美元的区间内反复震荡。目前铜价的走势并不十分明朗。”

LME三个月期铜 攀升2%，收报每吨5,844美元，盘中触及3月3日以来最高5,884美元。

铜价昨日小跌，盘中触及2月24日以来最低5,710美元。

一位交易商称，中国数据在亚洲交易时段引发空头回补，伦敦开盘后市场出现新的跟风买盘。

3月迄今，LME期铜基本陷于5,700-5,900美元的区间内，之前从1月触及的五年半低位反弹。

交易商称，多数工厂在结束近一个月长的农历新年假期后复工后，中国的现货铜需求本周仅小幅反弹。

三个月期锡 收跌1.2%，报每吨17,225美元，为2012年7月25日以来最低，自12月中以来已累计下跌16%。

投资者一直预期最大出口国印尼的锡出口会减少，但德国商业银行称，贸易数据显示，2月印尼锡出口同比基本持平。

三个月期铝 场内交易收盘时没有成交，最后买入价持稳在每吨1,748美元，周三触及近一年低位1,744.85美元。

数据显示，日本主要港口的铝库存连续第11个月攀升，2月底触及纪录高位，因进口强劲，这对铝价构成拖累。

三个月期锌 收涨0.7%，报每吨2,008美元。三个月期铅 上扬0.5%，收报每吨1,817美元。三个月期镍 收涨0.9%，报每吨13,905美元。(完)

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