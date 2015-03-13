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亚洲 | 2015年 3月 14日 星期六 02:06 BJT

金属期市：期铜续受中国信贷数据带动小涨，期铅受库存增加拖累重挫

* 美元兑欧元创12年新高

* 中国的银行2月新增信贷1.02万亿元人民币

路透伦敦3月13日 - 期铜周五小涨，连续第二日受到交易商对中国放宽信贷会令需求改善的预期带动。

不过升幅有限，因美元兑欧元创下12年新高，受欧洲央行购债和对美联储将升息的预期影响。

中国数据显示，中国的银行2月新增信贷1.02万亿元人民币，远高于市场预期。

LME三个月期铜 攀升0.2%，收报每吨5,855美元，盘中触及3月3日以来最高5,900美元。

铜价自1月触及五年半最低的5,339.50美元后出现小幅反弹，因预计中国需求第二季将出现季节性强势，且分析师继续下调供应过剩预估。

不过，上海期货交易所数据显示铜库存较上周五增加9.4%，至22.434万吨，令铜价承压，但看多的投资人认为目前铜价已经消化了库存增加的因素。

其他金属中，期铅 下挫2.2%，报每吨1,777美元，当日数据显示，LME铅库存增加1.61万吨，至22.87万吨，为去年12月来最高。

期镍 收高1.6%，报14,125美元，本周降幅近2%。

三个月期铝 收高1.4%，报1,772美元，三个月期锌 收涨0.2%，报每吨2,011美元。三个月期锡 升0.5%，报17,310美元，周四触及2012年7月来最低后反弹。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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