金属期市：期铜续受中国信贷数据带动小涨，期铅受库存增加拖累重挫

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
* 美元兑欧元创12年新高
* 中国的银行2月新增信贷1.02万亿元人民币
路透伦敦3月13日 - 期铜周五小涨，连续第二日受到交易商对中国放宽信贷会令需求改善的预期带动。
不过升幅有限，因美元兑欧元创下12年新高，受欧洲央行购债和对美联储将升息的预期影响。
中国数据显示，中国的银行2月新增信贷1.02万亿元人民币，远高于市场预期。
LME三个月期铜 攀升0.2%，收报每吨5,855美元，盘中触及3月3日以来最高5,900美元。
铜价自1月触及五年半最低的5,339.50美元后出现小幅反弹，因预计中国需求第二季将出现季节性强势，且分析师继续下调供应过剩预估。
不过，上海期货交易所数据显示铜库存较上周五增加9.4%，至22.434万吨，令铜价承压，但看多的投资人认为目前铜价已经消化了库存增加的因素。
其他金属中，期铅 下挫2.2%，报每吨1,777美元，当日数据显示，LME铅库存增加1.61万吨，至22.87万吨，为去年12月来最高。
期镍 收高1.6%，报14,125美元，本周降幅近2%。
三个月期铝 收高1.4%，报1,772美元，三个月期锌 收涨0.2%，报每吨2,011美元。三个月期锡 升0.5%，报17,310美元，周四触及2012年7月来最低后反弹。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-