金属期市：上海期镍大跌3%，因中国建筑业需求恐下降

韩国已公布经济指标--2017/5/11
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
伦敦金属交易所(LME)期镍上升0.7%，周二跌3.7%至4月1日所及的六年低位12,310美元附近。
指标LME期铜 跌0.5%至每吨6,033美元，上日上涨1.4%。
上海期交所主力6月期铜 持平于每吨43,450元人民币。
国际货币基金组织(IMF)可能在今年稍晚将人民币纳入其官方储备货币篮子，这标志着中国在与美国的对抗中取得一场政治与经济胜利，然而中国经济成长放缓，可能让这一胜利的影响变得有限。
麦格理警告称，如果必和必拓计划剥离的South32没有资格纳入指标股指，那么必和必拓 的英国股东可能卖出价值9.35亿美元的South32股权。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴/杜明霞；审校 李爽/许娜)
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.9% @-p +0.5% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 4月 +1.9% +2.2% 5月31日 -- 工业生产(m/m) 3月 +1.0%
美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。
(重发以修改中马传动申购日延后至6月1日。 ) 新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 5/11 深 晶瑞股份 300655 2,206.25 6.92 22.98 招商证券 5/15 5/12 深 弘信电子 300657 2,600 *7.77 *22.94 兴业证券 5/16 5/12 沪 华荣股份 732855 8,277 *7.59 *22.98 国金证券 5/16 *5/15 沪 艾艾精工 732580 1,667 9.81 22.98 长江证券 5/17 5/17