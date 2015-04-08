版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 8日 星期三 10:29 BJT

金属期市：上海期镍大跌3%，因中国建筑业需求恐下降

伦敦金属交易所(LME)期镍上升0.7%，周二跌3.7%至4月1日所及的六年低位12,310美元附近。

指标LME期铜 跌0.5%至每吨6,033美元，上日上涨1.4%。

上海期交所主力6月期铜 持平于每吨43,450元人民币。

国际货币基金组织(IMF)可能在今年稍晚将人民币纳入其官方储备货币篮子，这标志着中国在与美国的对抗中取得一场政治与经济胜利，然而中国经济成长放缓，可能让这一胜利的影响变得有限。

麦格理警告称，如果必和必拓计划剥离的South32没有资格纳入指标股指，那么必和必拓 的英国股东可能卖出价值9.35亿美元的South32股权。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 秦德兴/杜明霞；审校 李爽/许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐