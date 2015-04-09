金属期市：伦敦期铜下滑，因美联储会议记录暗示6月仍有望加息

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
上海期交所期铝 下跌1.3%至每吨13,215元人民币，因本地产量骤增，进一步打击已然承受供应过剩压力的铝价。
美国联邦储备理事会(美联储，FED)两位颇具影响力的官员周三表示，即便最近美国经济数据疲弱且投资者持怀疑看法，但美联储仍可能在6月加息，这要取决于接下来两个月的经济表现。
德国2月工业订单意外下降，部分原因是主要合同减少，而之前1月份的订单已经出现大幅下滑，表明作为欧洲最大经济体的德国的制造企业2015年开端不利。
美国铝业(Alcoa) 财务长William Oplinger在周三公布第一季财报后表示，2015年全球铝市场供应料将过剩32.6万吨。
周三举行的中国国务院常务会议决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/许娜；审校 于春红/杜明霞)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。