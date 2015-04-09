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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 09:17 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，因美联储会议记录暗示6月仍有望加息

上海期交所期铝 下跌1.3%至每吨13,215元人民币，因本地产量骤增，进一步打击已然承受供应过剩压力的铝价。

美国联邦储备理事会(美联储，FED)两位颇具影响力的官员周三表示，即便最近美国经济数据疲弱且投资者持怀疑看法，但美联储仍可能在6月加息，这要取决于接下来两个月的经济表现。

德国2月工业订单意外下降，部分原因是主要合同减少，而之前1月份的订单已经出现大幅下滑，表明作为欧洲最大经济体的德国的制造企业2015年开端不利。

美国铝业(Alcoa) 财务长William Oplinger在周三公布第一季财报后表示，2015年全球铝市场供应料将过剩32.6万吨。

周三举行的中国国务院常务会议决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/许娜；审校 于春红/杜明霞)

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