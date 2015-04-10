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亚洲 | 2015年 4月 11日 星期六 01:46 BJT

金属期市：期铅和期锌攀升至数月高位，期铜小涨

路透伦敦4月10日 - 期铅和期锌周五触及数月高位，因有更多迹象显示供应收紧。期铜也走高，因在进入季节性需求强劲的季度后，投资者看到了铜市的价值。

伦敦金属交易所(LME)数据显示，铅库存MPB-STOCKS降至22.1575万吨，为约一个月最低。上海期交所(SHfE)铅库存 PB-STX-SGH降至4.8096万吨，为2012年11月以来最低。

锌市的状况喜忧参半。上海期交所锌库存ZN-STX-SGH增至14.9257万吨，为去年10月以来最高；而LME锌库存MZN-STOCKS则降至四年低位50.945万吨。

期锌和期铅是今年迄今表现最佳的基本金属，市场预计供应将因大型矿场关闭而收紧。期铜自1月触及六年低位后一直呈现盘整走势。

“这两间市场的不利因素正在消退，基本面正逐步改善，库存持续减少，”德国商业银行的分析师Eugen Weinberg表示。“至于铜市，下周将是关键，中国将公布一系列数据。”

LME三个月期铅 收报每吨1,996.5美元，稍早触及去年12月中以来最高2,006.50美元，周四收报每吨1,962美元。

三个月期锌 涨1.5%，收报每吨2,210美元，盘中触及1月初以来最高2,212美元。三个月期铜收涨0.7%，报每吨6,039美元。

由于在季节性需求最旺盛的季度中国需求增长乏力，影响了期铜的表现。中国保税区仓库的铜溢价本周回落15美元，至12月中以来最低。

其他金属方面，三个月期镍 收盘时没有成交，最后买入价报每吨12,625美元，周四收报12,525美元。三个月期锡 上扬0.6%，收报每吨16,700美元。三个月期铝 最后买入价报每吨1,763美元，与周四收盘价1,762.5美元基本持平。(完)

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(编译 母红; 审校 利棣儿)
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