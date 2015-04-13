金属期市：需求前景疲弱打压铜价，但中国进口大增限制跌幅

《中国2017年4月宏观数据路透调查中值一览表》--5月12日
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
* 中国3月铜进口量较上月大增46.4%
* CESCO铜业会议本周开始在智利圣地亚哥举行
路透伦敦4月13日 - 期铜周一受疲弱的需求前景打压下滑，但中国进口大增限制了跌幅，中国本周还将公布重要的经济数据。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.8%，报每吨5,989美元，上周五收报6,039美元。
交易商表示，铜价下滑部分归咎于美元走强。
“市场对中国进口数据谨慎乐观，”Capital Economics的Caroline Bain表示，并指出周三中国将公布的国内生产总值(GDP)、投资和工业生产数据至关重要。
本周美国将公布零售销售和工业生产数据，投资人也将密切关注，寻找经济强度和美元前景的线索。
中国3月的铜进口量较上月大增46.4%，至41万吨。
中国3月出口较去年同期意外萎缩15%，料将放大中国经济放缓的担忧。
三个月期镍 收报每吨12,405美元，上周五最后买入价报12,625美元。近几个月LME镍库存不断增加，不锈钢生产商消化库存以及对中国需求的担忧拖累镍价走软。
三个月期铝 最后买入价报每吨1,765美元，与上周五最后买入价1,763美元基本持平。库存高企以及供应过剩预计将令期铝继续承压。
三个月期锌 买盘最后报2,207美元，低于上周五收盘的2,210美元。期铅由1,996.50美元跌至1,991美元。
三个月期锡 收盘价由上周五的每吨16,700美元跌至16,100美元，盘中一度跌至近五年最低的16,010美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月12日 - 以下为中国2017年4月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 4月实际 4月预测 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 1.2 1.1 0.9 0.8 2
路透新加坡5月12日 - 印度现货需求持续支撑新加坡柴油现货价差， 不过交易商周五表示，随着炼厂检修结束，供应预计会增加。 印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)继续在现货市场寻求柴油船货 ，拉高了柴油的价差。交易商称，该公司求购至多12万吨40ppm柴油，6月 交付。 此前，印度斯坦石油公司(HPCL)和印度石油公司也求购5月交付柴油 。 交易商称，印度石油公司求售最多3.2万吨的航煤，6月从巴拉迪布装 船。 今年印度出口的航煤比前几年都要多，交易商称，因为煤油需求疲软 ，炼厂将航煤的产量最大化。 消息人士称，台湾中油公司以每桶较新加坡报价升水约0.3美元的价 格，售出了一批500ppm柴油船货，6月装船。 暂时无法立即确认买家是谁。 交易商称，印度Essar Oil以每桶较中东报价升水0.65美元的价格， 向维多公司出售一批500ppm柴油，6月5-9日装船，不过此事暂时无法确认 。 新加坡成交一笔柴油交易，没有航
以下为路透中文新闻为您整理的5月8日-12日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周跌0.04%。本周市场进入“一带一路”峰会前的稳定行情，汇价走势平稳，日内有效波动仅几十点。由于缺乏交易机会，部分机构自营盘在即期市场参与倒量，争取年度排名；而由于近期汇价持稳，客盘结汇也有所增加，市场相对平衡。短期汇市缺乏主题，料将延续窄幅横盘。 公开市场操作: --中国金融监管强势推进中，金融市场随之波动加剧，央行当周重启逆回购操作同时，并辅以PSL和MLF超额续做，通过“组合拳”出手投放流动性。业内人士称，为配合强监管，央行操作亦注意把控节奏，维稳意图明显，短期资金面呈稳中向好态势。