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亚洲 | 2015年 4月 14日 星期二 00:53 BJT

金属期市：需求前景疲弱打压铜价，但中国进口大增限制跌幅

* 中国3月铜进口量较上月大增46.4%

* CESCO铜业会议本周开始在智利圣地亚哥举行

路透伦敦4月13日 - 期铜周一受疲弱的需求前景打压下滑，但中国进口大增限制了跌幅，中国本周还将公布重要的经济数据。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.8%，报每吨5,989美元，上周五收报6,039美元。

交易商表示，铜价下滑部分归咎于美元走强。

“市场对中国进口数据谨慎乐观，”Capital Economics的Caroline Bain表示，并指出周三中国将公布的国内生产总值(GDP)、投资和工业生产数据至关重要。

本周美国将公布零售销售和工业生产数据，投资人也将密切关注，寻找经济强度和美元前景的线索。

中国3月的铜进口量较上月大增46.4%，至41万吨。

中国3月出口较去年同期意外萎缩15%，料将放大中国经济放缓的担忧。

三个月期镍 收报每吨12,405美元，上周五最后买入价报12,625美元。近几个月LME镍库存不断增加，不锈钢生产商消化库存以及对中国需求的担忧拖累镍价走软。

三个月期铝 最后买入价报每吨1,765美元，与上周五最后买入价1,763美元基本持平。库存高企以及供应过剩预计将令期铝继续承压。

三个月期锌 买盘最后报2,207美元，低于上周五收盘的2,210美元。期铅由1,996.50美元跌至1,991美元。

三个月期锡 收盘价由上周五的每吨16,700美元跌至16,100美元，盘中一度跌至近五年最低的16,010美元。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)
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