金属期市：伦敦期铜持稳，中国疲软GDP数据引燃政策宽松憧憬

重发-中国证券：督导部分券商资管业务自查非新要求，未造成市场影响--证监会
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
* 市场聚焦是否中国当局会出台进一步刺激措施
* 韩国PPS在最新一次铝标购中支付的铝升水骤降
路透伦敦4月15日 - 伦敦期铜周三获得支撑，因在中国第一季国内生产总值(GDP)增速跌至六年低点后，政府将出台刺激措施的预期升温。而对市场供应过剩的担忧拖累期锡下滑。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨5,955美元，高于周二收盘的5,950美元，周二期铜一度跌至3月20日来最低的5,900美元。
“中国数据惨淡，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“但投资人寄望中国政府和央行出台进一步的刺激措施。”
中国国家统计局周三公布，2015年一季度GDP同比增长7%，增速创出六年新低。中国3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低。3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，1-3月固定资产投资同比增长13.5%，两者延续去年下半年来基本逐月下行的态势。
期铝 盘中一度升至3月2日来最高的1,822美元，收盘报1,812美元，周二收报1,790美元。
交易商称，现货铝较三个月期铝升水报约3美元，因现货短缺。
不过，实货市场铝升水继续下滑，因交易商抛售库存以减少损失。
韩国Public Procurement Service (PPS)在最新一次铝标购中，支付的铝升水为每吨223美元，较一个月前减少了近三分之一，凸显了受供给增加的影响，全球铝升水崩跌情况的加剧。
供应过剩的预期拖累期锡 大跌1.2%，报15,900美元，周二最后买盘报16,275美元。
期铅 收盘价由周二的1,979美元升至2,000美元。期锌 由2,194美元升至2,203美元。LME期镍 收报12,680美元，周二收报12,550美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透北京5月5日 - 中国证监会周五称，近日有关证监局督导部分证券公司对照法规要求开展资管业务自查，是前期监管工作的延续，并非新增要求。相关规范行为有序进行，未对市场造成影响。
路透5月5日 - 菲律宾股市周五上涨1%，创下2016年8月以来最高收位，受本国通胀数据良好以及外资买盘提振，东南亚其他股市收盘持平至下跌，受大宗商品价格下跌拖累。 菲律宾股市 盘中一度大涨2%，最终收高1.1%，本周为连续第二周上涨，周线升2.4%。 菲律宾4月消费者物价指数(CPI)年率持平于3.4%，略低于分析师预估的3.5%，但处于央行3.0-3.8%的预估区间内。 “外资投资持续流入市场，这一直有助于延续买气，”AB Capital S ecurities股票分析师Victor Felix表示。 “此外，我们也预期的2017年第一季财报相对良好，因此市场在这之 前调整仓位。” 泰国股市 收跌0.3%，但周线涨0.2%。马来西亚股市 小 幅上涨，但周线录得0.3%的跌幅。 印尼股市 收涨0.3%，此前出炉的数据显示，该国第一季国内 生产总值(GDP)增长5.01%，因部分大宗商品的出口价格上涨，以及主要贸 易伙伴国的
路透北京5月5日 - 中国国家发展和改革委员会周五发布通知，为切实减轻企业负担，对以企业为缴费主体的各类经营服务性收费进行清理规范，大幅减少政府定价管理的涉企经营服务性收费，降低部分保留项目的收费标准。