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亚洲 | 2015年 4月 16日 星期四 00:51 BJT

金属期市：伦敦期铜持稳，中国疲软GDP数据引燃政策宽松憧憬

* 市场聚焦是否中国当局会出台进一步刺激措施

* 韩国PPS在最新一次铝标购中支付的铝升水骤降

路透伦敦4月15日 - 伦敦期铜周三获得支撑，因在中国第一季国内生产总值(GDP)增速跌至六年低点后，政府将出台刺激措施的预期升温。而对市场供应过剩的担忧拖累期锡下滑。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收报每吨5,955美元，高于周二收盘的5,950美元，周二期铜一度跌至3月20日来最低的5,900美元。

“中国数据惨淡，”德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，“但投资人寄望中国政府和央行出台进一步的刺激措施。”

中国国家统计局周三公布，2015年一季度GDP同比增长7%，增速创出六年新低。中国3月规模以上工业增加值同比增长5.6%，增速跌至金融危机以来最低。3月社会消费品零售总额同比增长10.2%，1-3月固定资产投资同比增长13.5%，两者延续去年下半年来基本逐月下行的态势。

期铝 盘中一度升至3月2日来最高的1,822美元，收盘报1,812美元，周二收报1,790美元。

交易商称，现货铝较三个月期铝升水报约3美元，因现货短缺。

不过，实货市场铝升水继续下滑，因交易商抛售库存以减少损失。

韩国Public Procurement Service (PPS)在最新一次铝标购中，支付的铝升水为每吨223美元，较一个月前减少了近三分之一，凸显了受供给增加的影响，全球铝升水崩跌情况的加剧。

供应过剩的预期拖累期锡 大跌1.2%，报15,900美元，周二最后买盘报16,275美元。

期铅 收盘价由周二的1,979美元升至2,000美元。期锌 由2,194美元升至2,203美元。LME期镍 收报12,680美元，周二收报12,550美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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