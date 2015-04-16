金属期市：伦敦期铜攀升，因中国股市大涨及寄望中国进一步出台刺激措施

* 期铅和期锌触及四个月高位，因担心供应短缺

* 铜逆价差降至九个月最低

* 中国保税区铝升水三日大跌65美元

路透伦敦4月16日 - 伦敦期铜周四录得四周最大单日升幅，因中国股市大涨，且市场寄望中国这一全球最大金属消费国将出台更多刺激措施提振经济。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锡 由周三收盘的15,900美元大跌至15,000美元，盘中一度暴跌逾7%，至2009年11月来最低的14,705美元，因投资人担心市场供应过剩。

期铅和期锌触及四个月高位，因供应短缺忧虑带动基金持续买入。期铅在过去一个月劲升20%。

中国股市沪综指周四收升2.7%刷新逾七年高点，大盘蓝筹股领涨。分析师指出，今日股指低开后大幅走高，盘中拉升逾百点。此前困扰市场的新股发行（IPO），经济数据不佳和中证500股指期货推出等负面因素得以消化，大盘重拾升势，料后市整体走势依然乐观。

期铜 收报每吨6,060美元，周三收盘报5,955美元。

现货铜较三个月期铜升水降至九个月最低的2.50美元，因预计库存增加，及指数基金展期。

三个月期铅 大涨2.2%，报2,045美元，周四日高为2,049美元，为12月初来首见。

三个月期锌 攀升1.1%，报2,228美元，稍早曾升至12月初来最高的2,240美元。三个月期铝 升8美元，报1,820美元。

中国保税区仓库铝升水在过去三周大跌65美元，至255美元的2013年底来最低。

三个月期镍 收高1.3%，报12,845美元。(完)

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