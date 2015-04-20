金属期市：中国降准刺激伦敦期铜跳涨至三周高位，但之后由升转跌

* 中国放宽货币政策属意料之中，市场已经消化

* 对铜市供应过剩减少的预期提振人气

路透伦敦4月20日 - 中国普降存款准备金率以刺激经济后，伦敦期铜周一一度触及三周高位，但随着对需求增强的希望减弱，铜价由升转跌。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 一度升至6,173美元，为3月26日来最高，之后收报5,990美元，较上一交易日收盘大跌1%。

中国央行周日宣布普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，昭显迫于实体经济下行压力仍大的现实，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

中国放宽货币政策尽管幅度大于预期，但也是在预料之中，且一定程度上已经被市场消化。

“市场目前的反应相对温和，对中国进一步放宽政策的臆测已有些时日。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson表示。

“市场有些担忧中国可能允许人民币贬值，这会对基本金属有短期负面影响。”

不过，因铜矿生产受扰而对铜市供应过剩减少的预期扶助提振人气，不过中国的房地产市场仍令人担忧。

三个月期锡 收挫2.4%，报14,500美元，上周期锡一度重挫至13,600美元，为2009年9月来最低，因担心供应过剩。

期锌 触及12月5日来最高2,248美元，之后收报2,178美元，大跌1.6%。