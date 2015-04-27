金属期市：期镍受供应忧虑提振触及一个月高位，但分析师称升势难以维系

* 对中国政策支持的希望提振基本金属

路透伦敦4月27日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍周一升至一个月高位，因预计供应减少，但分析师称升势可能难以维系。

整体市场而言，基本金属受到中国股市大涨提振，且投资人寄望中国进一步出台刺激措施。中国是全球最大的工业金属消费国。

三个月期镍 一度劲升逾3%，报13,690美元日高，收盘报13,550美元，上周五已经大涨近4%，报13,195美元。

国际镍业研究组织(INSG)上周表示，全球镍供应过剩规模今年将萎缩至约2万吨，因主要镍出产国--印尼发布镍矿出口禁令进一步抑制中国的产出。

必和必拓一官员周五表示，该公司租用一架直升机将工人运至哥伦比亚镍铁工厂，以继续生产，之前当地工人举行罢工，挡住通往该工厂的通道，公司称此举非法。

不过法国兴业银行金属分析师Robin Bhar表示，镍价升势动能可能耗尽，因在4月中降至12,205美元的2009年5月来最低水准后，镍价看来已经恢复平衡。

LME镍库存自2012年中以来增长了逾两倍，来到43.5万吨以上，但库存增长步伐在过去一个月放缓，预示库存可能会很快下滑。

三个月期铜 收高0.6%，报6,065美元，稍早触及一周高位。

期铝 盘中升至逾两个月最高的1,848美元，收盘报1,835美元，升0.7%。

期锡 收涨2.9%，报16,250美元，为近两周最高。

期铅 上扬2%，收报2,105美元，为去年10月来最高。期锌 上涨2.5%，收报2,300美元，盘中升至去年11月来最高的2,314美元。(完)

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