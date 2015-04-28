金属期市：期铝升至两个半月高位，美元下滑扶助期铜走强

* 期铝升至两个半月高位，但中国出口将压制升势

* LME镍库存触及新高

路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝周二升至两个半月高位，受投机性买盘带动，但一些分析师鉴于对中国出口量大的预期，对期铝升势能持续多久有疑虑。

三个月期铝 收高2.1%，报1,874美元，为2月初来最高。

一交易员表示，期铝价格突破1,845美元的阻力位触动投机商买盘。

“我们看到颇为强劲的商品交易顾问(CTA)买盘进场，但肯定的是整体基本面仍相对疲弱，”渣打分析师Nicholas Snowdon表示。

“中国原铝出口的风险以及有迹象显示西方实货市场持续疲弱，是预示应逢高出货的两个因素。”

但全球最大的铝生产商俄罗斯铝业 高管表示，没有理由担心中国原铝涌入全球市场。

三个月期铜 收高0.9%，报6,118美元，受助于美元走软、迹象显示供应吃紧以及预期中国进一步出台经济刺激措施。

LME数据显示，铜库存降至33.825万吨，今年首季铜库存增加的情况已经在第二季消退，显示供应吃紧。

三个月期镍 跌0.8%，报13,445美元，回吐过去两个交易日约6%的升幅。

LME数据显示，镍库存触及44.295万吨的新高。

期锡 收盘没有成交，买盘最后报15,700美元，较周一收盘大跌3.4%。

期铅 下滑1.2%，收报2,079美元，期锌 跌0.2%，收报2,295美元。(完)

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