金属期市：期铝升至两个半月高位，美元下滑扶助期铜走强

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
* 期铝升至两个半月高位，但中国出口将压制升势
* LME镍库存触及新高
路透伦敦4月28日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期铝周二升至两个半月高位，受投机性买盘带动，但一些分析师鉴于对中国出口量大的预期，对期铝升势能持续多久有疑虑。
三个月期铝 收高2.1%，报1,874美元，为2月初来最高。
一交易员表示，期铝价格突破1,845美元的阻力位触动投机商买盘。
“我们看到颇为强劲的商品交易顾问(CTA)买盘进场，但肯定的是整体基本面仍相对疲弱，”渣打分析师Nicholas Snowdon表示。
“中国原铝出口的风险以及有迹象显示西方实货市场持续疲弱，是预示应逢高出货的两个因素。”
但全球最大的铝生产商俄罗斯铝业 高管表示，没有理由担心中国原铝涌入全球市场。
三个月期铜 收高0.9%，报6,118美元，受助于美元走软、迹象显示供应吃紧以及预期中国进一步出台经济刺激措施。
LME数据显示，铜库存降至33.825万吨，今年首季铜库存增加的情况已经在第二季消退，显示供应吃紧。
三个月期镍 跌0.8%，报13,445美元，回吐过去两个交易日约6%的升幅。
LME数据显示，镍库存触及44.295万吨的新高。
期锡 收盘没有成交，买盘最后报15,700美元，较周一收盘大跌3.4%。
期铅 下滑1.2%，收报2,079美元，期锌 跌0.2%，收报2,295美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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