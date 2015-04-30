金属期市：期镍因供应忧虑触及一个月高位，期铜攀升

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 必和必拓宣布其一哥伦比亚工厂遭遇不可抗力
* 上海金属交易所周五休市，LME周一休市
路透伦敦4月30日 - 伦敦金属交易所(LME)三个月期镍周四大涨4%，至一个月高位，此前必和必拓 宣布其一哥伦比亚工厂遭遇不可抗力，令供应忧虑加重，而其他金属也走强，因投资人出脱空头仓位。
期铜跳升至今年最高，因在美国公布疲弱的经济成长数据以及美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布基调谨慎的声明后，美元下滑。
“LME金属今日表现强劲，因美元走软、油价小涨以及技术面改善引发了一波空头回补，”经纪公司Sucden Financial在报告中指出。
三个月期镍 大涨4%，报13,950美元日高，为3月26日来最高，之后缩减涨幅，收盘报13,925美元。本月稍早期镍一度跌至近六年低点。
全球最大矿业公司必和必拓表示，其哥伦比亚Cerro Matoso镍工厂因工会封锁，被迫宣布遭遇不可抗力。
但LME镍库存自2012年中以来已经增长逾两倍，至创纪录的约44.5万吨，这缓和了对市场可能在今年陷入供应短缺的担忧。
三个月期铜 攀升3.1%，报6,335美元的12月31日来最高，受助于对中国将被迫采取进一步刺激措施的预期。期铜收盘没有成交，买盘最后报6,335美元。
期铝 收盘没有成交，买盘最后报1,924.50美元，大涨2.2%，且为逾四个月最高。期铝受美元走势和技术性买盘带动，但交易商预计，升势不会持续很长时间。
“我预计期铝不会突破200日移动均线(切入位在约1,920美元)，”一香港交易员表示。
期铅 收高1%，报2,110美元，盘中触及去年9月来最高的2,115美元。
期锌 收高2.2%，报2,345美元，为去年10月来最高。期锡 收高1.8%，报16,025美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
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