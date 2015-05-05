金属期市：期锌升至八个月高位，期铜和期镍上扬

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 欧元区经济强于预期－欧盟执委会
* 美国4月ISM服务业指数升至五个月高位
* 期镍价格升至3月24日来最高
* 英国周一公众假期后，LME市场重开
路透伦敦5月5日 - 伦敦期锌周二触及八个月最高，期铜也升至12月中来最高，因市场担心供应短缺，且对全球经济乐观。
伦敦金属交易所(LME)所有金属均吸引到买盘，期镍涨至六周高位，在周一英国公众假期后，LME市场今日重开。
“商品市场出现反弹，原油和铁矿石引领。基本金属看来正跟随走势。”法国兴业银行亚洲商品交易部门董事Richard Fu表示。
三个月期锌 跳升2.6%，报每吨2,404.50美元日高，为去年9月来首见。收盘没有成交，买盘最后报2,400美元。
投资人预计爱尔兰Lisheen和澳洲Century等大型矿场关闭会导致锌短缺。
LME期铜 攀升1.3%，报每吨6,480美元，为去年12月中来最高。
美国4月供应管理协会(ISM)非制造业指数升至五个月高位，也鼓舞投资人。
周一中国公布的制造业数据疲弱，令投资人预计中国会出台更多措施刺激经济。
LME涨幅最大的基本金属是期镍 ，收高4%，报每吨14,300美元，盘中升至3月24日来最高的14,350美元。
期铝 盘中升至四个半月高位，收高3.5%，报1,974美元，期铅 攀升2.2%，收报2,159美元，期锡 升0.7%，报16,105美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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