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亚洲 | 2015年 6月 29日 星期一 09:17 BJT

金属期市：LME期铜小升，但涨势料难以持久

希腊将实施资本管制，并且国内银行周一将关闭；此前国际债权人拒绝延长救助计划，而且储户排起长队提现，将希腊问题僵局推上危险的新高度。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现。

国际清算银行(BIS)周日表示，全球利率过低，给金融稳定和经济增长带来风险，而且该风险在快速增加。

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，截止6月23日当周，对冲基金增加期铜空仓。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/许娜；审校 李爽/张荻)

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