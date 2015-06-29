金属期市：伦敦期镍跌至六年低点，受上海期交所镍期货交割品牌扩容影响

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
* 希腊债务危机升级，打压商品价格
* 期铜上涨，此前中国央行降息
* 期铝触及今年低点，因供应增加
路透伦敦6月29日 - 伦敦期镍周一跌至六年低点，因上海期交所镍期货交割品牌扩容，增加了三个新品牌，且库存居高不下、希腊债务危机升级令厌恶风险情绪升温。
期铜逆势上涨，因寄望中国经济反弹。
全球股市遭抛售、美元上涨，因投资人消化希腊推出资本管制的消息，并考量到希腊债务违约风险上升的因素。
但股市之后回稳，且美元回落，扶助金属价格从日低反弹，因投资人判断希腊危机仍有解决的希望。
伦敦金属交易所(LME)指标期镍 跌至2009年5月来最低的11,730美元，收盘报11,845美元，跌4.9%，今日百分比跌幅为9月来最大。
LME每日数据显示，镍库存增加870吨至45.9018万吨，止住自6月初以来的下降趋势。
三个月期铜 收高0.6%，报5,790美元，稍早触及6月中来最高的5,838美元。
继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。
期铝 收低0.2%，报1,701美元，稍早跌至逾一年最低的1,677美元，因对供应增加的担忧重燃。
三个月期铅 收高0.2%，收报每吨1,784美元，稍早跌至3月中来最低的1,758美元。三个月期锌 下跌0.5%，收报每吨2,019美元。三个月期锡 大跌3.3%，收报每吨14,405美元，稍早触及4月中来最低的14,315美元。(完)
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(编译 李军; 审校 母红)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
(新增2013-2016年GDP环比增速数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9