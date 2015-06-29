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亚洲 | 2015年 6月 30日 星期二 02:22 BJT

金属期市：伦敦期镍跌至六年低点，受上海期交所镍期货交割品牌扩容影响

* 希腊债务危机升级，打压商品价格

* 期铜上涨，此前中国央行降息

* 期铝触及今年低点，因供应增加

路透伦敦6月29日 - 伦敦期镍周一跌至六年低点，因上海期交所镍期货交割品牌扩容，增加了三个新品牌，且库存居高不下、希腊债务危机升级令厌恶风险情绪升温。

期铜逆势上涨，因寄望中国经济反弹。

全球股市遭抛售、美元上涨，因投资人消化希腊推出资本管制的消息，并考量到希腊债务违约风险上升的因素。

但股市之后回稳，且美元回落，扶助金属价格从日低反弹，因投资人判断希腊危机仍有解决的希望。

伦敦金属交易所(LME)指标期镍 跌至2009年5月来最低的11,730美元，收盘报11,845美元，跌4.9%，今日百分比跌幅为9月来最大。

LME每日数据显示，镍库存增加870吨至45.9018万吨，止住自6月初以来的下降趋势。

三个月期铜 收高0.6%，报5,790美元，稍早触及6月中来最高的5,838美元。

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行周六宣布将同时降息和定向降准，为六年半来首现；一方面经济仍未见明显起色，稳增长政策还需跟上，而另一方面，政策加力的一个重要原因，可能是股市暴跌后防止金融风险进一步扩散。

期铝 收低0.2%，报1,701美元，稍早跌至逾一年最低的1,677美元，因对供应增加的担忧重燃。

三个月期铅 收高0.2%，收报每吨1,784美元，稍早跌至3月中来最低的1,758美元。三个月期锌 下跌0.5%，收报每吨2,019美元。三个月期锡 大跌3.3%，收报每吨14,405美元，稍早触及4月中来最低的14,315美元。(完)

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(编译 李军; 审校 母红)

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