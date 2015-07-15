金属期市：期铜下滑，因美元上涨及中国股市再度大跌

* 中国第二季GDP增长7.0%，预估为6.9%

* 美联储称仍有望在今年升息

路透伦敦7月15日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周三下滑，因美元上涨及中国股市再度大跌，但数据显示中国工业产出强劲及第二季经济成长幅度高于预期，限制了期铜的跌幅。

在希腊议会对撙节措施投票前，投资人也表现紧张。

三个月期铜 收低0.6%，报5,531美元，盘中多数时间上涨。上周期铜跌至六年低点5,240美元。

期锌 收高1%，报2,075美元，稍早升至6月中来最高的2,117.50美元。期铅 大涨1.8%，报1,873美元，盘中触及6月中来最高的1,881美元。

中国二季度国内生产总值（GDP）维持7%的增速，6月工业和投资也在回暖，经济企稳态势明显。下半年随着稳增长政策加码效应显现，宏观经济表现可能好于上半年。

1-6月固定资产投资同比增长11.4%，略高于路透调查预估中值11.2%，但和1-5月增速相当；6月规模以上工业增加值同比增长6.8%，社会消费品零售总额同比增长10.6%，双双高于路透调查预估的增长6%和10.2%。

中国国家统计局周三还公布，1-6月房地产开发投资同比增4.6%；1-5月为增长5.1%。1-6月房屋新开工面积同比下降15.8%；商品房销售面积同比增长3.9%，销售额同比增长10%。

“中国数据没有改变金属市场的潜在主题，即需求在转弱，仍有太多供应，”INTL FCStone分析师Ed Meir表示。

美联储主席叶伦周三称，联储今年仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。 叶伦讲话后美元大涨。

中国股市沪综指周三收挫逾3%，沪深两市再现逾千股跌停。尽管今日公布数据显示中国经济企稳，但因4,000点附近为此前密集成交区域，在昨日终结连三日反弹后，今日套牢盘出逃更为汹涌；虽然“两桶油”和银行等权重股再度强力护盘，仍难挽颓势。

业内数据显示，5月全球锌市场供应短缺3.45万吨，4月修订后为供应过剩2.01万吨。5月全球铅市场供应短缺5,000吨，4月修订后为供应短缺1.21万吨。