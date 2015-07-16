金属期市：希腊议会通过撙节措施提振期铜上涨，但美元走强限制升幅

* LME镍库存下滑对价格有利－分析师

* 中国股市反弹，但投资人仍谨慎

路透伦敦7月16日 - 伦敦期铜周四上扬，之前希腊国会通过严苛撙节措施且中国股市反弹，但美元走强以及全球经济成长的不确定性限制了升幅。

尽管希腊议会通过在债权人要求的撙节措施，但德国财长仍质疑是否希腊能获得第三轮援助，并称仍认为希腊暂时退出欧元区或许是更好的选择。

“希腊可能只是服了一些‘止痛片’，但从较长期而言，市场仍预计希腊问题对整体成长不利。”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar表示。

三个月期铜 收报5,560美元，周三收报5,531美元，在上周跌至六年低点5,240美元后，期铜正勉力重拾升势动能。

美元走强令金属价格的卖压加重。美联储主席叶伦周三重申如果美国经济一如预期扩张，美联储可能在今年稍晚升息的观点。

中国股市周四反弹，但中国是否能稳住股市，交易商仍持审慎看法。

其他金属中，三个月期镍 由11,495美元升至11,630美元，上周跌至六年低点10,430美元。

“目前最重要的发展，我认为，不是镍价格跌至六年低点，而是LME镍库存自2012年以来一路上涨后，本月首次出现减少的迹象。”咨询公司Roskill的Thomas Hohne-Sparborth在路透全球基本金属论坛上表示。

他预计镍价格在12月前会反弹至16,000美元。