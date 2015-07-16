金属期市：希腊议会通过撙节措施提振期铜上涨，但美元走强限制升幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* LME镍库存下滑对价格有利－分析师
* 中国股市反弹，但投资人仍谨慎
路透伦敦7月16日 - 伦敦期铜周四上扬，之前希腊国会通过严苛撙节措施且中国股市反弹，但美元走强以及全球经济成长的不确定性限制了升幅。
尽管希腊议会通过在债权人要求的撙节措施，但德国财长仍质疑是否希腊能获得第三轮援助，并称仍认为希腊暂时退出欧元区或许是更好的选择。
“希腊可能只是服了一些‘止痛片’，但从较长期而言，市场仍预计希腊问题对整体成长不利。”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar表示。
三个月期铜 收报5,560美元，周三收报5,531美元，在上周跌至六年低点5,240美元后，期铜正勉力重拾升势动能。
美元走强令金属价格的卖压加重。美联储主席叶伦周三重申如果美国经济一如预期扩张，美联储可能在今年稍晚升息的观点。
中国股市周四反弹，但中国是否能稳住股市，交易商仍持审慎看法。
其他金属中，三个月期镍 由11,495美元升至11,630美元，上周跌至六年低点10,430美元。
“目前最重要的发展，我认为，不是镍价格跌至六年低点，而是LME镍库存自2012年以来一路上涨后，本月首次出现减少的迹象。”咨询公司Roskill的Thomas Hohne-Sparborth在路透全球基本金属论坛上表示。
他预计镍价格在12月前会反弹至16,000美元。
期铝 跌2美元，报每吨1,716美元。期锌 微跌2美元，报2,073美元。期铅 由1,873美元跌至1,840美元。期锡 由14,670美元升至15,150美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”