金属期市：期铜下滑，中国需求不确定性主导市况

* 分析师对中国第二季经济成长7%有疑虑

* 仓位调整带动期锡出现逆价差

路透伦敦7月17日 - 伦敦期铜周五下滑，受对主要消费国－中国需求的不确定性及美元上涨打压，但中国股市反弹预计将限制期铜的跌幅。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫逾1%，报5,480美元，周四收报5,560美元，上周跌至六年低点5,240美元。

“期铜可能进一步下滑，中国经济放缓要比预期严重，特别是工业。”SP Angel矿业分析师John Meyer表示，“一些基建项目被推迟了。”

中国股市周五收升，但股指期货交易商押注市场将进一步下跌，期货市场成为重建市场信心的主战场。

美国消费者物价6月连续第五个月增长，因汽油等一系列商品价格上涨，进一步暗示通胀正在逐步攀升，年内升息的可能性增强。 数据公布后，美元扭转稍早跌势。

中国第二季经济增长年率为7%，超出分析师预估的6.9%。但分析师仍有疑虑。

法国兴业银行策略师Albert Edwards在报告中指出，迄今投资人对中国政府提振经济和股市的努力并不买账。

季节性需求迟滞和LME库存增加也令铜价承压。LME铜库存达到约340,325吨，较1月水准猛增近90%。

三个月期铝 跌9美元，报每吨1,707美元。期锌 跌7美元，报2,066美元。期铅 由1,840美元升至1,844美元。三个月期镍 由11,630美元跌至11,500美元。

期锡 逆势大涨，因库存较低及部分投资人对印尼出口将自8月开始减少有信心。期锡劲升逾4%，报15,780美元，周四收报15,150美元。