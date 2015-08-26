修正-金属期市：期铜恢复跌势，因投资人担心中国双降不足以稳定放缓的经济

(更正：内文倒数第三段“盘周给你触及”为错别字，应改为“盘中曾经触及”)

路透伦敦8月26日 - 期铜周三下滑，回吐昨日升幅，因投资人担心中国双降可能不足以稳定不断放缓的经济，及遏制中国股市崩跌。

尽管中国央行降息降准，但中国股市周三续挫，相比而言，美股上涨，尽管中国忧虑持续。

但由于全球铜消费近一半靠中国，铜价仍牢牢陷于跌势中。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫2.6%，报4,935美元，周一触及六年低点4,855美元，今年迄今铜价重挫22%。

“当投资人信心如此之疲弱时，价格会一直下滑，但反应过度了。中国铜溢价已经上升、加上进口、铜产品产出这些因素，我们都不应恐慌，”Capital Economics分析师Caroline Bain表示。

市场预期人民币贬值会增加中国进口精炼铜的成本，这已经支撑了中国国内铜的价格。

另外，LME现货铜较指标三个月期铜的溢价CMCU0-3达到2月来最高，显示实货供应吃紧。

美国公布的数据显示，7月耐久财(耐用品)订单增幅为逾一年最大。

受该数据带动，美元上涨，美股反弹，美元计价的金属对非美国投资人而言价格更高了。

三个月期锌 收挫2.2%，报1,700.50美元，盘中曾经触及2010年来最低的1,686美元。数据显示，LME锌库存为3月来最高。

三个月期铝 收低1.7%，报1,531美元，周一也曾跌至六年低点。