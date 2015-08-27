金属期市：期铜创逾两年最大单日升幅，此前美联储官员讲话安抚市场

金砖国家：1月20日股汇市收盘纵览
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
* 美国第二季GDP增幅大幅上修至3.7%
* 美联储官员希望对升息采取“观望”态度
路透伦敦8月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周四创逾两年最大单日升幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话帮助安抚了全球市场，包括遭受重创的中国股市。
交易商表示，LME投机商匆忙回补空头。
“市场大量作空，在中国股市得以喘息之际，金属市场走强也不足为奇，”一交易员表示。
在两位美联储官员的讲话促使投资人押后美联储升息时机预期后，全球股市周四全面大涨。中国股市沪综指周四收涨5.3%，创一个半月最大单日涨幅，追随隔夜美股的报复性反弹。
美国商务部公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，预估为增长3.2%，前值为增长2.3%。 该数据也提振市场人气。
指标LME期铜 收高4.2%，报5,140美元，创2013年5月来最大单日百分比涨幅，今年迄今期铜劲跌逾18%。
三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后升1.8%，报1,559美元，也从本周稍早触及的六年低点反弹。
三个月期锌 跳升3%，报1,752美元，为逾两年最大单日升幅，进一步远离昨日触及的2010年低点1,673美元。
期镍 大涨5.1%，报10,060美元，为逾一年最大升幅。期铅 升1.8%，报1,678美元。期锡 逆市收低0.4%，报13,890美元。(完)
路透1月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月20日(周五)走势纵览。
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价