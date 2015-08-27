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亚洲 | 2015年 8月 28日 星期五 01:18 BJT

金属期市：期铜创逾两年最大单日升幅，此前美联储官员讲话安抚市场

* 美国第二季GDP增幅大幅上修至3.7%

* 美联储官员希望对升息采取“观望”态度

路透伦敦8月27日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜和期锌周四创逾两年最大单日升幅，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员的讲话帮助安抚了全球市场，包括遭受重创的中国股市。

交易商表示，LME投机商匆忙回补空头。

“市场大量作空，在中国股市得以喘息之际，金属市场走强也不足为奇，”一交易员表示。

在两位美联储官员的讲话促使投资人押后美联储升息时机预期后，全球股市周四全面大涨。中国股市沪综指周四收涨5.3%，创一个半月最大单日涨幅，追随隔夜美股的报复性反弹。

美国商务部公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，预估为增长3.2%，前值为增长2.3%。 该数据也提振市场人气。

指标LME期铜 收高4.2%，报5,140美元，创2013年5月来最大单日百分比涨幅，今年迄今期铜劲跌逾18%。

三个月期铝 收盘没有成交，买盘最后升1.8%，报1,559美元，也从本周稍早触及的六年低点反弹。

三个月期锌 跳升3%，报1,752美元，为逾两年最大单日升幅，进一步远离昨日触及的2010年低点1,673美元。

期镍 大涨5.1%，报10,060美元，为逾一年最大升幅。期铅 升1.8%，报1,678美元。期锡 逆市收低0.4%，报13,890美元。(完)

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