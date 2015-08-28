金属期市：中国股市连续第二日强劲反弹扶助期铜回稳，期锌跳升

* 自由港削减铜产量的幅度令人失望－分析师

* 期锡8月大跌约12%

路透伦敦8月28日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周五回稳，此前中国股市连续第二日强劲反弹，但对供应过剩的持续担忧仍令市场承压。

“市场人气仍正面，今天这一直在支撑铜价，”一商品交易员表示。

中国股市周五续升提振金属价格，因中国出台新刺激措施的迹象促使逢低承接买盘增加。

指标LME期铜 收盘变动不大，跌0.1%，报5,135美元，盘中走势反复。下周一为英国市场假期，LME期铜以约2%的月度跌幅结束了8月的交易。

周四，期铜大涨4.2%，创2013年5月来最大单日百分比涨幅，受全球股市反弹、美国经济数据强劲以及矿商自由港 宣布减产带动。

自由港将明后两年铜销售预估下调约1.5亿磅。

法国巴黎银行金属策略师Stephen Briggs表示，自由港最终减产幅度不大，而且是在明年，而不是现在。

汤森路透旗下金属研究和预估团队GFMS的Bruce Alway表示，全球铜市今年预计供应过剩47.7万吨。

三个月期锌 收盘没有成交，买盘最后升3.3%，报1,809美元，周四已经大涨3%。

三个月期铅 升3.2%，报1,732.50美元，三个月期镍 升0.2%，报10,075美元。