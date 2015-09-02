金属期市：期铜反弹，因中国股市缩减跌幅

* LME锡库存攀升近4%，因价差收窄

* 分析师称，中国铜市空头失去信心

* 投资者押注多国央行将会祭出进一步刺激举措

路透伦敦9月2日 - 期铜周三逆转前一日跌势上扬，之前中国股市受政府进一步干预提振缩减跌幅，在铜价已跌至近六年低位情况下，投资者对押注铜市进一步走低感到信心不足。

中国证券金融股份有限公司再度从券商获得资金支持，多家券商陆续发布公告参与或继续出资划归证金公司。证券时报周三报导称，这次参与的券商多达50家，募集到的逾1,000亿元人民币资金交由证金公司设立专户进行统一运作，投资于蓝筹股等标的。中国是全球最大铜消费国。

“我们仍看好铜市。相对于实际需求状况，中国题材发挥过度，尽管需求前景并不亮丽，但也没有恶化到铜价所反应的水平，”麦格理分析师Vivienne Lloyd表示。

“目前，中国空头看似对卖空并非十分笃定，伦敦金属交易所期铜在5,000美元之上显示出很强的韧性。”

LME三个月期铜 收涨1.1%，报每吨5,120美元，昨日下跌1.3%。上周初，期铜触及六年最低4,855美元。

美国数据显示，8月民间就业岗位稳步增长，非农生产率第二季急升，7月工厂新订单连续第二个月攀升。

投资者还押注全球主要央行将出台进一步刺激举措，周二公布的数据显示，8月中国制造业萎缩，欧元区和美国制造业成长放缓。

另外，LME铜价跌幅超过中国也为铜市提供支撑，因这使中国进口铜变得有利可图。中国占全球铜消费总量的近一半。

数据显示，在LME，基金净多头头寸上周增加。

三个月期镍 收涨0.5%， 报每吨9,800美元，印尼已证实将继续限制镍矿石出口。媒体之前的报道暗示，该国可能放宽镍矿石出口限制。

三个月期锡 收涨3.8%，报每吨15,225美元。

三个月期铝 收跌0.2%，报每吨1,600美元。三个月期锌 收高0.4%，报每吨1,818美元。三个月期铅 收跌0.8%，报每吨1,715美元。(完)

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