金属期市：伦铜下跌，但有望录得连续第二个周线涨幅

这帮助铜价由上周所及不到5,000美元的六年低点反弹，但如果美国非农就业报告强劲，则提升了9月升息机率并提振美元，但可能浇灭铜价的涨势。

0712 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 下跌1.1%，报每吨5,191美元，回吐上日录得2.4%涨幅中的一部分。本周铜价料上涨1.1%。

上海期货交易所 连续第二天休市，因中国庆祝抗战暨反法西斯战争胜利70周年。

“昨天在空头回补涨势的拉动下，许多金属都表现不错，但现在这股涨势似乎告一段落，”Kingdom Futures在研报中写道。

LME期铅 、期锡 和期镍 和期锌均下跌1%。(完)

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