金属期市：伦铜下跌，但有望录得连续第二个周线涨幅

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
这帮助铜价由上周所及不到5,000美元的六年低点反弹，但如果美国非农就业报告强劲，则提升了9月升息机率并提振美元，但可能浇灭铜价的涨势。
0712 GMT，伦敦金属交易所三个月期铜 下跌1.1%，报每吨5,191美元，回吐上日录得2.4%涨幅中的一部分。本周铜价料上涨1.1%。
上海期货交易所 连续第二天休市，因中国庆祝抗战暨反法西斯战争胜利70周年。
“昨天在空头回补涨势的拉动下，许多金属都表现不错，但现在这股涨势似乎告一段落，”Kingdom Futures在研报中写道。
LME期铅 、期锡 和期镍 和期锌均下跌1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 刘秀红/李春喜; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”