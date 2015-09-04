金属期市：期铜下挫，投资人对美国升息和中国市场前景感到不安

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* LME三个月期铜大跌2.4%，报每吨5,120美元
* 印尼8月没有出口锡
* 下周一美国市场因假期休市
路透伦敦9月4日 - 伦敦期铜等工业金属周五下挫，投资人对美国升息和下周将恢复交易的中国市场前景感到不安。
在数据显示美国8月就业增长放缓后，全球股市下滑，但失业率降至近七年半最低令美国联邦储备理事会(FED/美联储)仍有可能在本月稍晚升息。
“美联储的货币政策前景令市场继续承受了一些压力，”法国兴业银行金属研究部门主管Robin Bhar表示。
“不管该数据是否会让美联储更倾向在9月，抑或在今年稍晚升息，总之给市场带来进一步的不利因素。”
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收挫2.4%，报5,120美元。
中国股市在两日假期后将于下周一重开。近期经济数据疲弱重创了中国股市，未来几周的数据预计也将进一步显示中国经济放缓。
上海期货交易所下周一恢复交易，但美国市场下周一将因劳动节假期休市。
三个月期镍 下滑1%，报9,900美元，三个月期铝 跌1.4%，报1,608美元，三个月期锌 下滑1.4%，报1,785美元。三个月期铅 大跌3.1%，报每吨1,665美元。
三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后跌1.2%，报每吨15,025美元，但本周大涨近6%，为7月中来表现最好的一周。
印尼贸易部周五公布的数据显示，8月该国没有出口锡，因价格受压及出口许可推迟发放。印尼为全球最大的锡出口国。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”