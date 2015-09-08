金属期市：伦敦期铜持稳，关注中国贸易数据

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
中国外汇储备规模在人民币中间价主动贬值的8月骤降近千亿美元，创出单月降幅纪录新高。分析人士指出，9月美联储加息的不确定因素将增加人民币贬值压力，但随着汇市系列监管措施的落地，央行入市干预并消耗外储的压力将减轻。
周一公布的调查显示，欧元区9月投资者信心下降的幅度大于预期，因为中国经济放缓打击了增长预期，尤其是欧洲最大经济体德国。
继此前削减旗下大宗商品业务后，摩根大通 目前正在退出LME的公开喊价交易，此举也显示金属电子交易的重要性增强。
由于全球铜价暴跌至数年低位，智利国家铜业公司(Codelco)面临推迟矿场扩张的窘境，而且至少有一个正在运行的项目无利可赚，这使得其雄心勃勃的投资计划支离破碎。
矿业暨交易公司嘉能可 周一承认全球大宗商品市场本轮暴跌程度十分严重，公司计划暂停派息，并表示将出售资产并发行新股，以便削减在数年快速扩张期中积累的巨额债务。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王颖/许娜；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”