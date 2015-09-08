金属期市：期铜升至四周高点，受中国数据和中国股市反弹提振

* 中国8月铜进口35万吨，较上月持平，高于去年

* 欧元区第二季GDP上修至同比增1.5%

* 中国股市周二大涨近3%

路透伦敦9月8日 - 期铜周二大涨至四周高点，因数据表明，中国进口稳健，且中国股市大幅反弹。中国是全球最大的金属消费国。

交易商称，基本金属受到额外的提振，因美国市场在周一劳工节休市后周二开市，投资者买入期货，止损买盘被触发。

一位伦敦的交易商称：“这是北美长周末后的第一个交易日，回来后他们受到中国情绪略微转好的提振，他们错过了昨天关于矿厂减产和生产延误的公告消息。”

他称：“另外，技术面来看，期铜突破了较长期移动均位线，触发了止损买盘。”期铜上行突破了切入位在5,246美元的10周移动均线。

一系列的供应削减也支撑了期铜价格上涨，在伦敦上市的矿业巨头嘉能可 周一称，计划在未来18个月将非洲矿厂的产量减少40万吨。

LME三个月期铜 收涨3.8%，报每吨5,345美元，是自8月11日来的最高收盘价。昨日收盘曾微涨。

期铜自8月28日触及每吨4,855美元的六年低点后已经上涨10%，此前的大跌主要受中国经济将硬着陆的担忧影响。中国股市周二大涨近3%，八月铜进口与上月持平，比去年同期增长2.9%，至35万吨。

中银国际商品市场策略部门主管Xiao Fu称：“基本金属受中国股市反弹以及稳健的8月铜进口数据提振。”但她称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在9月16-17日召开政策会议前，这种积极情绪不会持续太久。

市场情绪也受到强劲的德国进出口数据及欧元区经济第二季表现超出预期提振。德国7月进出口创历史新高。

三个月期铝 收涨1.9%，报每吨1,631美元。三个月期锌 收高2.3%，报每吨1,813美元。三个月期镍 收涨2.6%， 报每吨10,000美元。

三个月期铅 收涨1.3%，报每吨1,689美元。三个月期锡 逆市收跌0.5%，报每吨14,850美元。(完)

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