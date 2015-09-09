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亚洲 | 2015年 9月 9日 星期三 16:22 BJT

金属期市：伦敦期铜触及七周最高，市场预期中国将加大经济扶持力度

大宗商品巨头嘉能可 宣布削减铜产量后，期铜人气转为谨慎乐观。

0738 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%至每吨5,378美元，稍早触及7月22日来最高5,434.50美元。铜价上日跳涨3.8%。

上海期铜 一度大涨逾5%，终场收高4.4%至每吨41,140元人民币，稍早触及两个月高位41,550元。价格已经突破100日移动均线，对追踪动能的基金发出买入信号。

上海期镍 和期锌 上升2%，期铝 和期铅 上扬1%。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/杜明霞；审校 孙茉莉/李春喜)

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