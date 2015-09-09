金属期市：伦敦期铜触及七周最高，市场预期中国将加大经济扶持力度

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
大宗商品巨头嘉能可 宣布削减铜产量后，期铜人气转为谨慎乐观。
0738 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.6%至每吨5,378美元，稍早触及7月22日来最高5,434.50美元。铜价上日跳涨3.8%。
上海期铜 一度大涨逾5%，终场收高4.4%至每吨41,140元人民币，稍早触及两个月高位41,550元。价格已经突破100日移动均线，对追踪动能的基金发出买入信号。
上海期镍 和期锌 上升2%，期铝 和期铅 上扬1%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王洋/杜明霞；审校 孙茉莉/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”