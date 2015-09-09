金属期市：伦敦期铜触及七周最高，市场持续对中国经济表示担忧

* 市场关注中国8月数据

* 美银美林预计2016年第四季铜价达到每吨4,000美元

路透伦敦9月9日 - 期铜周三触及七周最高，因预计供应收紧。但在缺乏来自最大消费国中国的需求得以改善或进一步大幅减产的情况下，反弹可能仅是昙花一现。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨至每吨5,365美元，高于周二5,345美元收盘价。今日盘中期铜曾升至5,434.50美元。

期铜本周已上涨约5%，矿业巨头嘉能可 计划将非洲产量减少40万吨。

瑞士宝盛集团商品研究分析师Carsten Menke称，“主要是回补空头带动，一些人没有预计到铜产量会减少。”

“这对价格起到支撑作用，但减产并不表明市场短缺，反弹可能会失去动力。”

中国经济成长放缓以及美元走强仍然使价格承压。美元走强令非美国企业购买以美元计价的商品更加昂贵。

未来几周市场将关注中国8月经济数据，包括工业生产和投资。

美银美林在一份研究报告中称，“我们相信中国为期数年的经济下滑将持续，对许多原材料市场来说，在缺乏摆脱熊市催化剂的情况下，包括铜和铁矿石在内的商品价格明年将继续下跌。”

该行预计，铜价在明年最后一个季度有跌至每吨4,000美元的风险，但该行指出，价格的下跌可能会促使矿厂关闭，最终使供需达到平衡。

三个月期铝 盘中涨至1,655.50美元的六周最高，收于1,630美元，略低于周二1,631美元的收盘价。

三个月期锌 和三个月期锌 分别涨至1,841美元和1,732美元的一周高点。三个月期镍 达到9月3日所创的10,140美元高点。

期锌收于1,818美元，高于周二1,813美元的收盘价，期铅收于1,718美元，高于周二的1,689美元收盘价。期镍收于10,100美元，周二收于10,000美元，期锡 收于14,950美元，周二收于14,850美元。(完)

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