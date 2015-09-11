金属期市：LME期铜下滑，但仍有望录得5月来最大单周涨幅

《中国重要政经日程》--1月22日-9月
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路透伦敦9月11日 - 伦铜周五下滑，因投资人仍担心全球最大消费国－中国经济出现硬着陆及美国下周可能升息，但本周仍有望创下5月初以来的最大单周涨幅，因一系列减产消息所赐。
铜价本周触及七周最高，主要因嘉能可 宣布计划在未来18个月减少40万吨产出。
上月美国上市的自由港 成为首家减产的大型矿商，周五该公司将今年从印尼的精炼铜出口预估下调了3%。
中国忧虑再度令投资人紧张，交易商表示，明年中国进口的定期精炼电解铜溢价可能进一步下滑。
“中国忧虑尚未消除，嘉能可的消息利多，但不足以解决铜市所有问题，包括需求增长不断放缓及大量新的供应涌来。”法国巴黎银行策略师Stephen Briggs表示。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.5%，报5,370美元，但本周大涨5%，自8月24日触及六年低点4,855美元以来期铜已经回升约10%。
美国9月消费者信心降至一年最低，且8月生产者物价指数(PPI)显示通胀压力温和，但9月美国就业市场看来动能增强，这可能令美联储下周在决定是否升息上陷入两难境地。
投资人也在等待中国周日将发布的工业生产、零售销售和投资数据，寻找经济前景的线索。
三个月期铝 收高0.2%，报1,639.50美元，本周上扬2%。
三个月期铅 收低1.4%，报1,812美元，但本周升2.4%。LME数据显示，铅库存降至16.86万吨，自7月来减少了约24%。
三个月期锡 收高1%，报15,525美元的8月20日来最高。三个月期镍 收低1.7%，报10,300美元，但本周大涨3%，为5月来表现最好的一周。三个月期锌 收低0.1%，报1,812美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透北京1月22日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 -- 中国货物和服务贸易收支 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PM
以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(较上年同期%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 二季 一季 13年四 三季 二季 一季 季 百分比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.4 7.3 7.6 7.9 7.5 7.8 2016年 2015年 2014年 *2013年 *2012年 2011年 2010年 *2009年 *2008年 2007年 2006年 *2005年