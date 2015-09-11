金属期市：LME期铜下滑，但仍有望录得5月来最大单周涨幅

路透伦敦9月11日 - 伦铜周五下滑，因投资人仍担心全球最大消费国－中国经济出现硬着陆及美国下周可能升息，但本周仍有望创下5月初以来的最大单周涨幅，因一系列减产消息所赐。

铜价本周触及七周最高，主要因嘉能可 宣布计划在未来18个月减少40万吨产出。

上月美国上市的自由港 成为首家减产的大型矿商，周五该公司将今年从印尼的精炼铜出口预估下调了3%。

中国忧虑再度令投资人紧张，交易商表示，明年中国进口的定期精炼电解铜溢价可能进一步下滑。

“中国忧虑尚未消除，嘉能可的消息利多，但不足以解决铜市所有问题，包括需求增长不断放缓及大量新的供应涌来。”法国巴黎银行策略师Stephen Briggs表示。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.5%，报5,370美元，但本周大涨5%，自8月24日触及六年低点4,855美元以来期铜已经回升约10%。

美国9月消费者信心降至一年最低，且8月生产者物价指数(PPI)显示通胀压力温和，但9月美国就业市场看来动能增强，这可能令美联储下周在决定是否升息上陷入两难境地。

投资人也在等待中国周日将发布的工业生产、零售销售和投资数据，寻找经济前景的线索。

三个月期铝 收高0.2%，报1,639.50美元，本周上扬2%。

三个月期铅 收低1.4%，报1,812美元，但本周升2.4%。LME数据显示，铅库存降至16.86万吨，自7月来减少了约24%。

三个月期锡 收高1%，报15,525美元的8月20日来最高。三个月期镍 收低1.7%，报10,300美元，但本周大涨3%，为5月来表现最好的一周。三个月期锌 收低0.1%，报1,812美元。(完)

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