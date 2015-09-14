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亚洲 | 2015年 9月 15日 星期二 00:47 BJT

金属期市：LME期铜下滑，中国经济数据令需求放缓忧虑加重

* 美联储会议结束前市场活动料迟滞

* 铝市场开始反映出供应过剩

* 中国国企改革意见出台未能提振人气

路透伦敦9月14日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一跟随中国股市下滑，中国公布的经济数据令投资人愈发担心中国这一全球最大工业金属消费国的需求增长。

伦敦期铜 一度下挫多达1.5%，报每吨5,287美元，收盘报5,310美元，上周五收报5,370美元。

中国8月工业和投资均弱于预期，显示经济正继续降温，这料将促使政府进一步出台刺激举措。

Quantitative Commodity Research创办人Peter Ferig称，“中国经济成长未见改善。”但也没有中国央行8月安排人民币贬值时市场预想的那么差。

“夏季，市场有一些不理智的行为。”

上月，期铜触及六年低点4,855美元，上证综指也跌至12月来最低的2,850点。

中国股市沪综指周一放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。

“不过本周市场最关键的还是要看美联储的决定，”ICBC Standard Bank在报告中指出，“我们认为本月不会升息，不过风险和不确定性可能令市场参与者保持观望，随时准备卖出，以防万一。”

三个月期铝 由上周五的1,639.5美元跌至1,621美元。

“价格目前准确的反映出越来越差的基本面(比如供应过剩)，从而会直接促使炼厂进一步减产。”摩根士丹利在报告中表示。

三个月期锌 盘中跌至一周最低的1,750.50美元，收盘大跌3.3%，报1,752美元，上周五收报1,812美元。三个月期铅 收报1,675美元，上周五报1,706美元。三个月期镍 由10,300美元跌至9,920美元。

三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报15,550美元，上周五收报15,525美元。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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