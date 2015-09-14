金属期市：LME期铜下滑，中国经济数据令需求放缓忧虑加重

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
* 美联储会议结束前市场活动料迟滞
* 铝市场开始反映出供应过剩
* 中国国企改革意见出台未能提振人气
路透伦敦9月14日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一跟随中国股市下滑，中国公布的经济数据令投资人愈发担心中国这一全球最大工业金属消费国的需求增长。
伦敦期铜 一度下挫多达1.5%，报每吨5,287美元，收盘报5,310美元，上周五收报5,370美元。
中国8月工业和投资均弱于预期，显示经济正继续降温，这料将促使政府进一步出台刺激举措。
Quantitative Commodity Research创办人Peter Ferig称，“中国经济成长未见改善。”但也没有中国央行8月安排人民币贬值时市场预想的那么差。
“夏季，市场有一些不理智的行为。”
上月，期铜触及六年低点4,855美元，上证综指也跌至12月来最低的2,850点。
中国股市沪综指周一放量收挫2.7%，不佳经济数据、国企改革意见出台等多重因素冲击大盘，中小板块整体大跌冲抵银行等权重股护盘努力。
“不过本周市场最关键的还是要看美联储的决定，”ICBC Standard Bank在报告中指出，“我们认为本月不会升息，不过风险和不确定性可能令市场参与者保持观望，随时准备卖出，以防万一。”
三个月期铝 由上周五的1,639.5美元跌至1,621美元。
“价格目前准确的反映出越来越差的基本面(比如供应过剩)，从而会直接促使炼厂进一步减产。”摩根士丹利在报告中表示。
三个月期锌 盘中跌至一周最低的1,750.50美元，收盘大跌3.3%，报1,752美元，上周五收报1,812美元。三个月期铅 收报1,675美元，上周五报1,706美元。三个月期镍 由10,300美元跌至9,920美元。
三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后报15,550美元，上周五收报15,525美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同