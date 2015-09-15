金属期市：LME期铜受中国需求忧虑拖累触及一周低点，尾盘空头回补反弹

路透伦敦9月15日 - 伦铜周二挫至一周低点，受中国需求忧虑及中国股市下挫拖累，但尾盘期铜出现空头回补反弹。

伦敦期铜 收高0.7%，收盘报5,347美元，盘中低见5,251美元。

交易商表示，周三是关键的结算日，且短期供应吃紧是尾盘期铜反弹的诱因，但市场焦点仍在主要消费国－中国的需求忧虑上，所以反弹可能稍纵即逝。

周末公布的工业生产和投资数据令人失望，巩固了对中国今年经济成长可能达不到7%目标的观点。

“影响基本金属市场的主要因素是中国持续疲弱，且中国股市还在下跌。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson称。

本周中国股市重挫约6%，夏季崩跌了40%。

市场普遍预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周四结束为期两日货币政策会议后会维持利率不变，但一些分析师预计美联储可能升息，这提振了美元，拖累以美元计价的工业金属表现。

三个月期铝 跌0.5%，报1,613美元，盘中触及9月2日来最低的1,590美元。

三个月期锌 收低0.8美元，报1,738美元，盘中触及逾两周最低的1,698美元，因市场对LME锌库存不断增加感到不安。

三个月期铅 收报1,687美元，升0.7%。三个月期镍 大涨1.8%，报10,100美元。

三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后跌0.2%，报15,550美元，盘中触及三周高位15,645美元。(完)

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