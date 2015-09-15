金属期市：LME期铜受中国需求忧虑拖累触及一周低点，尾盘空头回补反弹

美国个股：花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透伦敦9月15日 - 伦铜周二挫至一周低点，受中国需求忧虑及中国股市下挫拖累，但尾盘期铜出现空头回补反弹。
伦敦期铜 收高0.7%，收盘报5,347美元，盘中低见5,251美元。
交易商表示，周三是关键的结算日，且短期供应吃紧是尾盘期铜反弹的诱因，但市场焦点仍在主要消费国－中国的需求忧虑上，所以反弹可能稍纵即逝。
周末公布的工业生产和投资数据令人失望，巩固了对中国今年经济成长可能达不到7%目标的观点。
“影响基本金属市场的主要因素是中国持续疲弱，且中国股市还在下跌。”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson称。
本周中国股市重挫约6%，夏季崩跌了40%。
市场普遍预计，美国联邦储备理事会(FED/美联储)在周四结束为期两日货币政策会议后会维持利率不变，但一些分析师预计美联储可能升息，这提振了美元，拖累以美元计价的工业金属表现。
三个月期铝 跌0.5%，报1,613美元，盘中触及9月2日来最低的1,590美元。
三个月期锌 收低0.8美元，报1,738美元，盘中触及逾两周最低的1,698美元，因市场对LME锌库存不断增加感到不安。
三个月期铅 收报1,687美元，升0.7%。三个月期镍 大涨1.8%，报10,100美元。
三个月期锡 收盘没有成交，买盘最后跌0.2%，报15,550美元，盘中触及三周高位15,645美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李军; 审校 利棣儿)
以营收计，花旗财富管理业务在亚洲排名前三的市场分别为香港、新加坡和台湾，快速增长市场的市场亦包括中国内地、印度、韩国和澳洲。
路透上海1月20日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 6.00% 上限6.30% AA- 1.97 3-7年末偿还20%本金 城市建设投资公司 重庆三峡担保集团提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *肇东市东盛 5
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 *6.00% AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 *6.50% AA- 1/20-1/24