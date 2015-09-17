金属期市：期铜从高位回落，因智利地震给矿场造成的损害不大

* 智利国家铜业公司(Codelco)和安托法加斯塔矿业暂停部分业务

* 英美资源、必和必拓和KGHM称地震未造成影响

* 美联储将于1800 GMT公布利率决定

路透伦敦9月17日 - 期铜周四触及近两个月高位，因最大铜生产国智利发生强震，但之后回落，因报告显示到目前为止地震给矿场造成的损害不大。

多数基本金属价格下跌，因投资者关注对最大铜消费国中国需求的担忧，且今日稍后美国联邦储备理事会(FED/美联储)将公布利率决定。

周四，智利两家铜矿智利国家铜业公司(Codelco)和安托法加斯塔矿业恢复生产，在该国发生8.3级强震后，这两家矿场为防止可能出现的危险暂停生产。

“市场上各种预期满天飞，但到目前为止，看似并未造成任何损害，”法国巴黎银行的金属策略师Stephen Briggs表示。

“铜市近期并未显示出很强的信心，因仍担忧需求面。且今日稍后美联储决定公布前并不适合大举押注，无论是哪个方向。”

在美联储1800 GMT公布利率决定前，交易商削减风险头寸。华尔街顶尖分析师对联储将做和决定意见分歧。

美元在利率决定公布前走软，支撑金属价格。

LME三个月期铜 收涨0.4%，报每吨5,400美元，在智利地震消息公布之初曾触及7月22日以来最高5,440.50美元。

中国股市下跌2%，反应对该国经济成长前景仍然缺乏信心，且对反腐调查感到不安，拖累金属市场表现。

三个月期锌 下跌1.4%，收报每吨1,726美元，受累于LME锌库存意外大增，压制了将出现供应短缺的预期。

三个月期镍 回落1.5%，收报每吨9,995美元。三个月期铝 上扬0.3%，收报每吨1,632美元。三个月期铅 跌0.7%，收报每吨1,722美元。三个月期锡 跌0.2%，报每吨15,500美元。(完)

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