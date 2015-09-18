金属期市：期铜跌至一周低点，因美联储推迟升息仍令交易商紧张

路透伦敦9月18日 - 伦敦期铜周五下跌至一周低点，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)决定暂不升息后交易商仍紧张，这盖过了供应可能受扰的消息的影响。

LME三个月期铜 收挫2.7%，报每吨5,254美元，盘中跌至9月8日来最低的5,233美元。周四因预计智利供应受阻，期铜一度升至八周高位。

美联储周四决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据。 周五欧洲和美国股市下滑。

美联储保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性，但更多分析师目前揣摩是否美联储真的会加息。

“市场整体人气疲弱，跟随股市跌势。此间市场可能在未来几个月保持在目前水准附近，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pederson表示。

印尼官员表示，在Newmont Mining 向政府提交发展国内炼厂最新计划前，不会向该公司发放新的铜出口许可。该消息令周五的供应忧虑加重。

智利国家铜业公司(Codelco) 和安托法加斯塔(Antofagasta) 表示，正在恢复智利两家大铜矿的生产。此前，智利发生8.3级地震，令一些矿区的生产中断。

三个月期锡 跌2.3%，报每吨15,150美元，盘中跌至9月8日来最低的14,850美元。

三个月期镍 大跌3%，收报每吨9,700美元，盘中也跌至9月8日来最低的9,675美元。

三个月期铝 收低0.5%，收报每吨1,624美元。三个月期铅 跌1.7%，收报每吨1,693.50美元。三个月期锌 下跌2.2%，收报每吨1,688美元。(完)

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