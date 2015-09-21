金属期市：伦铜自两周低点反弹，但对中国需求的疑虑犹存

* 中国8月精炼铜进口增加

* 押注铜价上涨可能为时过早

路透伦敦9月21日 - 伦敦金属交易所(LME)期铜周一自稍早触及的两周低点反弹，因数据显示中国铜进口增加，但对市场供应过剩的担忧和美元走强限制了升幅。

LME三个月期铜 收高0.3%，报每吨5,269美元，盘中跌至5,208美元的低点。

中国8月精炼铜进口较上年同期攀升12%，因全球铜价跌幅超过中国本地铜价，刺激了进口。

但部分分析师仍不以为然。

“市场供应过剩，消费不足，在这种情况出现改变前，难以看到铜价触底反弹的理由。”法国兴业银行分析师Robin Bhar表示。

不过美元走强可能限制升幅。

指望中国出台新的财政刺激措施来投资基建项目的交易商则对铜的需求和价格前景更为乐观。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示，截至2015年9月15日当周对冲基金和或资产管理公司的铜期货持仓转为净多头状况。 这预计对铜价也有帮助。

三个月期铝 收低0.5%，报1,616美元，分析师预计升势可能短暂，因中国生产和出口活跃。

三个月期锌 下跌1.8%，收报每吨1,657美元。三个月期铅 升0.7%，收报每吨1,706美元。

三个月期锡 变动不大，报每吨15,145美元，上周五收报15,150美元，但交易商表示，主要出口国印尼的出口增加预示期锡后市可能下滑。

三个月期镍 上扬1.6%，收报每吨9,860美元，此前数据显示，中国8月精炼镍进口猛增114.9%，至20,615吨。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金